Олігарх Рінат Ахметов вкотре доводить, що він міцно тримає за горло українську політику. І здатен не лише пролобіювати потрібні собі рішення, але збити сценарії президента Володимира Зеленського.

Як Рінат Ахметов повпливав на призначення Юрія Вітренка у Верховній Раді – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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За підсумками виборів 2019 року олігарх не зміг допомогти переобратися на 2 термін своєму товаришу за схемою "Роттердам+" Петру Порошенку. Також він був не здатен провести до парламенту свою фракцію і чи хоча би завести до Ради Олега Ляшка в рідному для нього окрузі, попри постійну присутність на пропагандистських шоу олігарха.

Але в підсумку Ахметов все контролює процеси у владі та навіть впливає на депутатів майже всіх фракцій парламенту. 17 грудня Верховна Рада не змогла з першого разу призначити кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики – першого віцепрем'єра. Вітренко викликав абсолютно негативну реакцію в олігарха.

Увага! Відеоблог записувався до того, як уряд 21 грудня призначив Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.

До нього можна по різному ставитися, але він ніколи би не допустив того свавілля, що чинилося останні пів року в енергетиці. Коли заради Ахметова та його теплових і сонячних станцій зупиняли атомні енергоблоки, вводили сміхотворні знижки на астрономічно високі зелені тарифи та зобов'язували всіх скидатися на спеціальний тариф для виплат зеленим, забираючи гроші з ринку, зокрема позбавляючи коштів Укрзалізницю.



Юрій Вітренко / Фото "Української правди"

У підсумку, в четвер, 17 грудня, на табло засвітилося лише 186 депутатів за Вітренка. І ця цифра є дуже добрим способом виокремити, хто співпрацює з олігархом. Як повідомляють інсайдери, кандидатуру Вітренко на посаду просував Офіс Президента, і перше негативне голосування показало абсолютно неприйнятну в політичному сенсі річ – коли олігарх вирішив кинути виклик легітимний владі. Водночас Ахметов сколотив цілу коаліцію проти Вітренка, цементуючи свої інтереси.

Кому Ахметову не вигідна кандидатура Вітренка

Насамперед проти нього виступив спікер парламенту Дмитро Разумков. Який чи то боїться конкуренції та появи ще одного сильного гравця в команді влади. Чи просто вже не приховуючись, співпрацює з Ахметовим в обмін на його підтримку, коли Разумков планує своє політичне життя уже після закінчення влади Зеленського.



Дмитро Разумков / Фото "Новое время"

Якби там не було, коли в четвер голосували за Вітренка, спікер сказав фразу: "Прошу голосувати", тоді як Разумков для результативного голосування мав сказати: "Прошу підтримати та проголосувати", що є сигналом для фракції "Слуга народу". В результаті, за Вітренка віддали в четвер голоси лише 153 депутати від "Слуги народу".

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І це голосування показало наявність умовної групи Ахметова всередині "Слуги народу", провайдером якої називають такого собі Іллю Павлюка, якого називають "неформальним смотрящим за деякими митницями".

Що відомо про групу Ахметова в "Слузі народу"

Ця група нараховує близько 20 депутатів, прізвища яких маловідомі в країні, і які переважно обрані в прикордонних округах, де є митні пости.

На момент запису цього блоку незрозуміло, яку подальшу тактику обере Офіс Президента, чи спробує повторно проголосувати Вітренка, чи відкладе це питання. Але навіть першого провального голосування достатньо, щоб зрозуміти лінію поведінки олігарха.

Чому група ДТЕК проти нового міністра енергетики

Група ДТЕК Ахметова всіляко намагається не допустити призначення нового міністра енергетики в принципі, тому що їх влаштовує статус-кво. Всі карти були розкриті після того, як НАБУ опублікувала прослушку керівництва ДТЕК Ахметова, де розповідається про зв'язки групи з поточної виконувачки обов'язків міністра Ольгою Буславець.



Ольга Буславець / Фото "Радіо свободи"

Цей новий поворот у справі "Роттердам +" трапився на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради в середині грудня. В ході звіту детективи опублікувало фрагмент перехопленої розмови за березень – квітень 2020 року за участю топменеджера Ахметова з компанії ДТЕК, якоїсь особи з ініціалами МТ, можливо, керівника компанії Максима Тімченка, який спілкувався з іноземцем.

Вони обговорювали майбутню вигоду від призначення жінки-кандидата на пост глави Міненерго, і пізніше цей пост дійсно зайняла Ольга Буславець. Фактично, один з найбільш наближених до Ахметова менеджерів не приховує, наскільки вигідна для олігарха така керівник Міненерго.

Ось ця бесіда, як її подали детективи НАБУ на засіданні антикорупційного комітету.

Менеджер групи: У четвер або у п'ятницю планується ще одне засідання Верховної Ради для затвердження змін у Державний бюджет, оскільки є криза і вони хочуть подати кандидата для затвердження на посаду Міністра енергетики.



Іноземна особа: Окей.



Менеджер групи: Отже, є один кандидат, жінка, з якою у нас добрі відносини, і на сьогодні це кандидат, якого буде запропоновано, і якщо за неї проголосують і вона отримає підтримку – це достатньо полегшить наше життя. Оскільки ми з нею розмовляємо спільною мовою, вона з міністерства, вона все знає. Вона… її остання посада в міністерстві була директор Департаменту електроенергії. Вона в курсі всього, і я сподіваюсь, що вона зможе… і вона хороший персонаж з точки зору, що дуже рішуча і готова швидко працювати. Отже, вона – моя остання надія.



Іноземна особа: Окей.



Менеджер групи: Якщо за неї не проголосують, тоді, те що ми почули від прем'єр-міністра – він планує призначити її першим заступником в чинне міністерство, це, якщо піде щось не так з парламентом. Отже, розумієш, нам потрібен хтось, хто може консолідувати все це, потоки та різних людей в секторі…

Розмова показує, що щупальці Ахметова простягнулися через всю українську політику, а при цьому генпрокурорка Ірина Венедіктова не змінює прокурора у справі "Роттердам+", дозволяючи олігархові і його спільникам залишатися безкарними.

Єдиний наступ, який відбувся на інтереси Ахметова, стосується рішення Антимонопольного комітету, який оштрафував ДТЕК на неповні 300 мільйонів гривень за монопольно завищені ціни електроенергії у Бурштинському енергоострові.

Щоправда, і отримання цих грошей під великим сумнівом. Адже розслідування завершилось обвинувальним висновком ще більше ніж пів року тому, але не затверджувалося. І рішення, хай і негативне для Ахметова, було винесено в потрібний для нього момент – коли почалися рухи по закриттю кримінальної справи щодо всієї схеми "Роттердам+".

І тепер цей сміхотворний за мірками Ахметова штраф – близько 10 мільйонів доларів – можна подати, як велике досягнення і сказати, що, мовляв, не всі рішення лише на користь олігарха. Він сплатить покарання, але не буде нести відповідальність згідно з кримінальним кодексом. Тобто як піар для нього це знову вигідний розмін.

Це все була і залишається мишина возня на фоні тих можливостей, які отримав Ахметов завдяки своєму олігархічному впливу. І якщо не покласти цьому край, олігарх занапастить ще одного президента, як він це зробив з Януковичем і Порошенком, які втратили владу через ненаситні апетити Ахметова.