Вже рік Україна живе у новій реальності – карантинній. Першими під замок пішли освітяни усіх рівнів, обмежили масові заходи до 200 людей, окрім державно важливих.

Державні установи і більшість громадських закладів закрили. Кава і страви – тільки на виніс і доставку. Відкриті лише продуктові магазини з розрахунком – один покупець на 10 квадратних метрів.

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Громадський транспорт став розкішшю: метрополітен зачинили, наземний – лише за спецкартками на половину сидячих місць. Закрили і кордони, паралельно з сусідами.

"Тренди" весни 2020

Українцям на повернення дали 2 тижні: літаком, автомобілем і навіть пішки – з обов'язковою 2-тижневою самоізоляцією. Окрім дистанційного навчання, вимушеним "трендом" стала і робота з дому.

На карантин врешті пішла і Верховна Рада – депутатський мандат від COVID-19 не вберіг. На вагу золота стали антисептики і дефіцитні захисні маски. Часом правоохоронці доводили свої патрулювання до абсурду. Запам'яталось і невиконання карантинних заходів деякими бізнесменами, коли їхні чесніші колеги потерпали від збитків через закриття.

Рік карантину в Україні: дивіться відео

Навіть попри жорсткі заходи, статистика нових випадків коронавірусу невпинно зростала з десятків до сотень, а потім і до тисяч – якраз коли Україна почала "злазити з голки" локдауну у травні.

Світ почав оговтуватись

Тоді поступово відновили роботу дошкільних закладів, відкрили торгові центр, транспорт для населення. Навіть частково поновили міжнародне сполучення.

Видозмінення карантину

Видозмінився і сам карантин – його назвали адаптивним, з різними рівнями жорсткості (зеленим, жовтим, помаранчевим і червоним, залежно від кількості інфікованих і ушпиталених).

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Але статистика продовжувала рости – і взимку вже було понад 15 тисяч інфікованих за добу. Тоді нові-старі обмеження – карантин вихідного дня і потім – постноворічний локдаун. Адже хороводи біля ялинки не змогла скасувати жодна пандемія. Попри критику, у міністерстві охорони здоров'я продовжують запевняти, що діють раціонально.



Правила адаптивного каратину / Інфографіка 24 каналу

Кожен застосували саме тоді, коли цього вимагала епідситуація і кожен дав результат, який ми очікували. Жорсткий карантин з самого початку збив зростання кількості випадків, що дозволило нам підготувати систему охорони здоров'я. Карантин вихідного дня – щоб не впроваджувати 2 жорсткі карантини наприкінці року і на початку,

– заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Водночас безліч фахівців відзначають непослідовність і часту неконтрольованість дотримання карантинних заходів. Серед них гучні – скупчення відпочивальників в Одесі і Буковелі, і знайомі всім забуті маски.

Старт вакцинації

Поряд з карантином стартувала і довгоочікувана вакцинація, яка мала б врятувати країну від поширення коронавірусу.



Вакцинація в Україні / Фото Getty Images

Щоб здобути масовий імунітет, вакцинувати треба 90% населення. Тим часом вже 4 області забарвлені на карантинній мапі червоним – через критичну кількість госпіталізацій хворих. Заговорили про повторення весняного локдауну, але поки заспокоюють.

"Пройдемо цей пік, який прогнозуємо на лютий – березень, з адаптивним карантином без застосування національного локдауну. Але вірус мутує і деякі мутації ми не можемо передбачити", – додав Ляшко.

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Тож як і рік тому, радимо: мийте руки наспівуючи "Червону руту", не нехтуйте масками, користуйтесь дезінфекторами і вакцинуйтесь, щойно з'явиться можливість.



Як записатись на вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу