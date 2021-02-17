Врятував десятки тисяч євреїв: як Радянський Союз приховував відомості про Рауля Валленберга
Хоробре протистояння Рауля Валленберга нацистському окупаційному правлінню допомогло врятувати тисячі угорських євреїв. Він став національним героєм у багатьох країнах світу, а його зникнення та доля після завершення війни залишається загадкою ще до сьогодні.
Джерело:24 канал
Майбутній шведський дипломат народився 4 серпня 1912 року в комуні Лідінге, неподалік Стокгольма. Родина Валленберга була заможною та впливовою, тому після закінчення школи та військової служби він міг здобувати освіту в Мічиганському університеті.
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Деталі з життя Валленберга
Вже у 1935 році Валленберг став дипломованим архітектором. Після цього він повернувся на батьківщину. Завдяки родинним зв'язкам вже наступного року йому запропонували роботу на території Палестини. Рід діяльності не був ніяк пов'язаний з архітектурою, але Рауль погодився і почав працювати в "голландському банку" у місті Хайфа.
Рауль Валленберг / Фото USHMM Photo Archives
Там чоловік познайомився з євреями, яким вдалося втекти з нацистської Німеччини. Їхні розповіді глибоко вразили Рауля. Він завжди говорив про себе, що є "наполовину Валленберг і наполовину єврей" та дуже пишався своєю приналежністю до цього народу.
Як йому вдалося врятувати євреїв
Через деякий час чоловік повернувся до Швеції. Там він кілька разів намагався відкрити власну справу й вкладав гроші у бізнес-проєкти. Однак тоді часи були складними, тому жодний із задумів не вдалося втілити в реальність. Після цього Рауль влаштувався іноземним представником в Центральноєвропейську торгову компанію. Її власником був угорський єврей Калман Лауєр.
Через дискримінацію євреїв в Угорщині Лауєру стало складно вести справи на території рідної країни. Тоді він зробив Валленберга своїм партнером, який представляв інтереси компанії в Будапешті. В Угорщині Рауль почав працювати з 1938 року, а вже через 6 років країну окупувала нацистська Німеччина. Через це 700 тисяч угорських євреїв опинилися під загрозою смерті.
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Через 4 місяці після окупації, у липні 1944 року, Валленберга призначили першим секретарем шведського дипломатичного представництва у Будапешті. На той час вже 438 тисяч євреїв депортували до концентраційних таборів.
Водночас Валленберга призначили представником Комісії у справах воєнних біженців, яку створили у США. За виділені Комісією кошти йому вдалося придбати в угорській столиці 32 будівлі. Всі вони були оголошені власністю Швеції й захищені "дипломатичним імунітетом". Саме там проживали євреї, які очікували повернення на батьківщину. Відповідно до різних даних, Раулю Валленбергу вдалося врятувати від 4 до 35 тисяч євреїв.
Арешт Валленберга
Попри те, що Валленберг був одним із перших в рядах ворогів нацистського правління, смерть спіткала його по іншу сторону барикад. Після того, як радянська армія взяла Будапешт, Валленберга і його водія Вільмоша Лангфельдера заарештував підрозділ військової контррозвідки СМЕРШ. Їм обом повідомили про підозру у шпигунстві.
Згідно з іншою версією, в авто Валленберга виявили велику кількість коштовностей, які євреї довірили йому на зберігання. Знахідку розцінили як спробу вивезення золота нацистів і це стало причиною арешту та вивезення затриманих до Москви. Від 13 січня 1945 року Валленберг і його водій перебували під вартою.
Рауль Валленберг / Фото Getty Images
Впродовж наступних 12 років радянська влада не надавала жодних відомостей про місце перебування та подальшу долю чоловіків. Радянський Союз вперто ігнорував офіційні запити шведського уряду або й зовсім відхрещувався від факту перебування цих осіб на власній території.
Як замовчували інформацію про дипломата
У лютому 1957 року в СРСР заявили, що Рауль Валленберг помер у тюрмі на Луб'янці від інфаркту ще у липні 1947 року, а тіло його кремували. Однак родина Валленберга не повірила цій заяві. Впродовж всіх цих років його родичі отримували сповіщення від колишніх ув'язнених про те, що вони бачили й навіть спілкувалися з Раулем у таборах.
На початку 90-х років XX століття створили спільну російсько-шведську комісію, яка намагалася отримати доступ до пов'язаних зі справою документів у архівах КДБ. Однак дозволу ніхто так і не надав. У 2000 році комісія повторила спробу, подавши запит у ФСБ, але й цього разу дива не трапилося.
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Лише у квітні 2010 року американським історикам вдалося знайти в архіві ФСБ документ, у якому був описаний допит 23 липня 1947 року. В ньому мовилося про невідомого, зазначеного як "ув'язнений №7", Шандора Катону та Вільмоша Лангфельдера. Оскільки останній був водієм Валленберга, дослідники припустили, що "ув'язненим № 7" був шведський дипломат, якого смерть спіткала вже після допиту.
Таку версію вдалося підтвердити завдяки опублікованим через 6 років таємним мемуарам колишнього голови КДБ Івана Сєрова. Там він стверджував, що Валленберга вбили за безпосереднім наказом Йосипа Сталіна та В'ячеслава Молотова.
Офіційні відомості про смерть
У Швеції до 2016 року Рауля Валленберга не визнавали загиблим. Офіційну дату смерті назвали лише через 71 рік після його зникнення. Відповідно до шведського законодавства, зниклого безвісти оголосили померлим через 5 років після зникнення. Зважаючи на це, Рауль Валленберг загинув 31 липня 1952 року.
Після завершення війни борець проти нацистського режиму отримав звання "Праведник світу", а також став другим в історії, після Вінстона Черчилля, почесним громадянином США. Невдовзі такий статус йому надали Канада та Ізраїль.
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