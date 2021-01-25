Додаткові камери та прив'язані картки: як у Раді боротимуться з кнопкодавством

25 січня 2021 , 12:01
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Боротьба з кнопкодавством у Верховній Раді триває. Відтепер усі карточки нардепів прив'язуватимуться до конкретних місць у залі Ради.

Окрім того, у Раді встановлять додаткові камери спостереження. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.

Актуально Бояться штрафів, – Разумков про нардепів-прогульників і кнопкодавство

Починати змінюватися, необхідно насамперед з себе. Сподіваюся, що Верховна Рада займатиме саме таку позицію,
– наголосив Разумков.

Окрім того, кнопкодавів можуть відстороняти від роботи на декілька тижнів.

Також триває активна робота, щоб нардепи могли перейти на систему "Рада – 4".

Зверніть увагу! Разумков заявив, що вже найближчим часом необхідно посилити відповідальність для нардепів за кнопкодавство. Зокрема, для недобросовісних народних обранців можуть ввести штрафи.

Що ще казав Разумков

  • Спікер зауважив, що нардепи бояться штрафів.
  • Зокрема, дуже ефективною виявилася система штрафів за прогули.