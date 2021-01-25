Додаткові камери та прив'язані картки: як у Раді боротимуться з кнопкодавством

Боротьба з кнопкодавством у Верховній Раді триває. Відтепер усі карточки нардепів прив'язуватимуться до конкретних місць у залі Ради.

Окрім того, у Раді встановлять додаткові камери спостереження. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.

Актуально Бояться штрафів, – Разумков про нардепів-прогульників і кнопкодавство

Починати змінюватися, необхідно насамперед з себе. Сподіваюся, що Верховна Рада займатиме саме таку позицію,

– наголосив Разумков.

Окрім того, кнопкодавів можуть відстороняти від роботи на декілька тижнів.

Також триває активна робота, щоб нардепи могли перейти на систему "Рада – 4".

Що ще казав Разумков

Спікер зауважив, що нардепи бояться штрафів.

Зокрема, дуже ефективною виявилася система штрафів за прогули.

Разумков заявив, що вже найближчим часом необхідно посилити відповідальність для нардепів за кнопкодавство. Зокрема, для недобросовісних народних обранців можуть ввести штрафи.