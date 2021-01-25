Додаткові камери та прив'язані картки: як у Раді боротимуться з кнопкодавством

Боротьба з кнопкодавством у Верховній Раді триває. Відтепер усі карточки нардепів прив'язуватимуться до конкретних місць у залі Ради.
Окрім того, у Раді встановлять додаткові камери спостереження. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.
Актуально Бояться штрафів, – Разумков про нардепів-прогульників і кнопкодавство
Починати змінюватися, необхідно насамперед з себе. Сподіваюся, що Верховна Рада займатиме саме таку позицію,
– наголосив Разумков.
Окрім того, кнопкодавів можуть відстороняти від роботи на декілька тижнів.
Також триває активна робота, щоб нардепи могли перейти на систему "Рада – 4".Зверніть увагу! Разумков заявив, що вже найближчим часом необхідно посилити відповідальність для нардепів за кнопкодавство. Зокрема, для недобросовісних народних обранців можуть ввести штрафи.