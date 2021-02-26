Після початку тимчасової окупації Криму у 2014 році й до 2024 року Росія офіційно виділила з держбюджету понад 1,2 трильйона рублів на так званий розвиток півострова. З них майже 300 мільярдів отримав олігарх Аркадій Ротенберг, якого називають другом Володимира Путіна.

Загалом Ротенберг отримав чи не всі "найсмачніші" підряди на окупованих територіях. А його апетити за час окупації лише збільшувалися, тож російські платники податків платили за окупацію та на отримання олігарха все більше й більше грошей.

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"Артек" – паркан за 3 мільярди

Так, наприклад, друг Путіна отримав підряд на так звану реконструкцію легендарного українського табору "Артек". Спершу проєкт оцінювали в порівняно незначні трохи більш як 2 мільярди рублів – понад 26 мільйонів доларів.

Та як і апетити олігарха, росла вартість "реконструкції". Нині її оцінюють у понад 30 мільярдів рублів – майже 400 мільйонів доларів.

Один лише паркан довкола табору встановлюють за 3 мільярди рублів . Це більше, ніж сам проєкт з самого початку.

. Це більше, ніж сам проєкт з самого початку. Для порівняння, на 40% стіни на кордоні з Росією, яка отримала шквал критики зокрема й за свою вартість, витратили 1,7 мільярда гривень – понад 22 мільйони доларів. При цьому кордон на суходолі становить майже 2 тисячі кілометрів.

Інші "пиріжки" для Ротенберга

Ще одна перемога друга Путіна – Кримський міст. Ротенберг отримав підряд на його будівництво, яке обійшлося у 228 мільярдів рублів. За це він навіть отримав звання героя праці – так, наче самотужки вручну збудував міст окупантів.

Та Ротенберг не лише заробляє на окупації Криму й російських платниках податків, а й "інвестує" в півострів. Наприклад, він викупив палац Петра Романова в Місхорі з 700 мільйонів рублів. Лише вдумайтеся: один паркан у таборі в понад 4 рази дорожчий, ніж цілий палац!

Як друг Путіна заробляє на окупації Криму й платниках податків: дивіться відео

"Розвиток" Криму росіянами: що це насправді