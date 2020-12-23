В Україні, як і у світі, з 2020 роком не задалося. При чому відразу: вражати сумними та жахаючими подіями він почав ледь не з першого дня. Світова пандемія коронавірусу, пожежі в Австралії, збиття українського літака в небі над Іраном – так все лише починалось.

Як минув 2020 рік в Україні та світі дивіться у підбірці фото, яку для вас підготував 24 канал.

Як пройшов 2020 рік

Австралійські пожежі

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Масштабні пожежі в Австралії спалахнули ще наприкінці 2019 року. Станом на 5 січня 2020 року внаслідок пожеж згоріло близько 6,3 мільйона гектарів лісів, були знищені понад 1 000 осель та загинули 25 людей.



Волонтери доглядають за врятованими коалами / Фото Getty images

Водночас великих втрат зазнала фауна Австралії. Внаслідок пожеж постраждало майже мільярд тварин. Під загрозою зникнення опинилися коали, тисячі тваринок живцем згоріли у полум’ї, багатьох кинулися рятувати волонтери. З усього світу благодійники надсилали для тваринок в’язані рукавички: у багатьох від вогню постраждали лапки.



З усього світу постраждалим коалам передавали в'язані рукавички / Фото Getty images

Вогонь в Австралії припинився всередині січня. На його зміну прийшла "злива століття", яка випала на південному узбережжі.



Від масштабних пожеж в Австралії навіть почервоніло небо / Фото Getty images



Руйнівні пожежі в Австралії / Фото Getty images

Розмови про Третю світову і збиття українського МАУ в Ірані

2020 рік справді розпочався тривожно: вже у січні світ завмер, спостерігаючи за конфліктом між США та Іраном, що з кожним днем спалахував з новою силою.

Все трапилось після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Його ліквідували за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала це "терористичним актом" та заговорила про серйозну помсту. Вже 5 січня Іран заявив про вихід з ядерної угоди, а наступного дня у НАТО вирішили зупинити військову місію в Іраку.



Багатолюдне прощання із Касемом Сулеймані в Тегерані, в тисняві загинули десятки людей / Фото Getty images

В Ірані за голову Трампа оголосили винагороду – 80 мільйонів доларів. 7 січня Іран привів свої війська у бойову готовність. Так само і США у бойову готовність привели свої війська, розташовані на базах на Близькому Сході.

Все завершилось трагедією, яка, втім, зупинила активний розвиток подальшого конфлікту. Іран збив ракетами український пасажирський літак МАУ. Це сталося в ніч на 8 січня – через кілька годин після атаки американських військових об'єктів в Іраку, вчиненої Іраном. Є версія, що цивільний літак могли сплутати із військовим об’єктом. Кілька днів інформацію про те, що літак збили ракетами, ретельно приховували. Втім, вже 11 січня президент країни визнав це офіційно.



Уламки збитого в Ірані літака МАУ / Фото Getty images



Президент МАУ Євген Дихне стоїть на колінах в аеропорту "Бориспіль" перед стихійним меморіалом в пам'ять загиблим / Фото Getty images



Бориспіль, Камінь пам’яті жертв рейсу PS 752, збитого у небі над Тегераном / Фото Getty images



Президент Зеленський під час церемонії прощання у "Борисполі" / Фото Getty images



Церемонія прощання у "Борисполі" / Фото Getty images

У китайських мегаполісах оголошують карантин

Спалах нового коронавірусу COVID-19 розпочався з Китаю, а саме – з сьомого за величиною мегаполісу країни Уханя, де проживають понад 11 мільйонів людей. Це головний транспортний вузол у центральному Китаї, розташований приблизно за 1 000 кілометрів на південь від Пекіна.



Дезінфекція вулиць у Китаї / Фото Getty images

Про перші випадки невідомої досі хвороби в Ухані повідомили 31 грудня 2019 року. Місцем її виникнення назвали ринок мегаполісу. У січні – лютому Китай першим пережив масштабний спалах коронавірусу. Мегаполіси один за одним закривали на жорсткий карантин, транспортне сполучення всередині країни зупинили.



Люди самі почали виготовляти засоби захисту від COVID-19; фото, зроблене в одному з китайських аеропортів / Getty images

Апокаліптичні кадри з людьми, які просто на вулиці непритомніють, з перекритими виїздами з міст, з дезінфекцією вулиць – це все, що шокуватиме світ. Невдовзі картина повториться в Італії, Іспанії, США. Спалахи хвороби фіксуватимуть по всій земній кулі. 11 березня ВООЗ офіційно оголосить пандемію COVID-19 у світі.



У Китаї за 9 днів побудували лікарню для COVID-хворих / Фото Getty images



Медики надають допомогу хворому у COVID-лікарні / Фото Getty images

Brexit

Історія з Brexit, яка тривала від 2015 року, врешті завершилась 31 січня 2020-го. Саме о 23:00 за місцевим часом цього дня Велика Британія покинула Європейський Союз та перестала бути його членом.

На вулиці британських міст цю подію вийшло святкувати багато людей.



Святкування Brexit у Лондоні / Фото Getty images

Італія першою потрапляє під удар COVID-19 в Європі

Італія стала першою країною у Європі, яка зіткнулася з потужною першою хвилею коронавірусної хвороби. Епідемія досить швидко поширилася із північних регіонів на всю країну. Спочатку карантин ввели тільки в деяких містечках, потім в північних регіонах і, згодом, на всій території країни.



Коронавірус в Італії / Фото Getty images

Наприкінці березня Італія вийшла на 2 місце у світі за темпами поширення інфекції. Медична система Італії із середини березня перестала справлятися із великою кількістю хворих, а майже 20% лікарів виявилися хворими. Трохи кращою ситуація стала у травні, тоді у країні вперше послабили карантин.



Виснажені італійські медики / Фото The Atlantic



Фото, що стало символом колапсу медицини в Італії: відпочинок медсестри / Фото Getty images

Епопея з Новими Санжарами

Невелике селище міського типу на Полтавщині під назвою Нові Санжари стало відомим на всю Україну після того, як туди на обсервацію вирішили відправити українців та кількох іноземців, яких евакуювали з китайського Уханя.

Перелякані китайським коронавірусом люди вирішили не пропускати автобус з евакуйованими, заблокувавши в’їзд до Нових Санжар. На місці навіть виникли сутички з поліцією, у вікна автобуса летіли каменюки. Попри спроби місцевих жителів і тітушок не допустити прибулих у санаторій для обсервації, вивезені з Китаю українці та іноземці все ж прибули у місце призначення. Під час сутичок постраждали 10 людей.



Сутички у Нових Санжарах / Фото Нацполіції



Вибиті вікна в автобусі / Фото "Радіо Свобода"

У санаторії вони пробули 14 днів, причому у компанії з тепер вже колишнім міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою. Не захворів ніхто.



А так евакуйованих з Китаю українців та іноземців проводжали з Нових Санжар / Фото uan.cx.ua

В Україні міняють уряд

Березень в Україні, як і у всьому світі, був багатим на події. Так, 4 березня з подання президента Зеленського Рада повністю переформатувала Кабмін. У відставку відправився і прем’єр Гончарук, і майже вся його команда, залишилось буквально декілька міністрів.

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Уряд Гончарука був при владі трохи більше пів року. Йому на зміну прийшов уряд, очолюваний Денисом Шмигалем.



Прощання Гончарука / Фото пресслужба Кабміну

Обвал цін на нафту і "чорний четвер"

Рекордний обвал цін на нафту стався 9 березня. Зниження цін пов'язане зі зривом нафтової угоди між ОПЕК і Росією. Внаслідок поширення по всьому світі коронавірусу попит на нафту впав. Росія ж відмовилася скорочувати виробництво нафти, а Саудівська Аравія загострила ситуацію. Королівство знизило ціни на постачання у квітні на 6 – 8 доларів. У Саудівській Аравії вдалися до цього, щоб повернути собі частку ринку та натиснути на Росію.

Падіння цін на нафту вплинуло і на фондові біржі. Через обвал міжнародних фондових бірж та різке падіння акцій провідних російських компаній цей день назвали "чорним понеділком".



"Чорний четвер" у США / Фото New York Post

За ним послідував і "чорний четвер". Загострення ситуації із коронавірусом спричинило 12 березня найбільший обвал індексів (Dow Jones, S&P 500) на фондовому ринку США з 1987 року.

Сукупні статки 20 найбагатших людей світу за четвер, 12 березня, зменшились на більш ніж 78 мільярдів доларів. Приміром, найбагатша людина світу – засновник та голова Amazon Джефф Безос – втратив 8 мільярдів доларів на тлі падіння акцій Amazon на 8%, статки Безоса оцінюють у 104,4 мільярди доларів.

Локдаун по-українськи #1

Жорсткий карантин в Україні вперше запровадили 12 березня. Тоді в державі зафіксували буквально декілька випадків COVID-19. Втім, влада запевнила: на відчайдушний крок пішла, аби підготувати лікарні та забезпечити усім необхідним медиків і хворих. Мовляв, якби не закрили усі освітні заклади, кафе і ресторани, кордони, не обмежили транспортне сполучення по всій країні – наслідки могли б бути непоправними.



Порожні вулиці Києва під час березневого локдауну / Фото Getty images

При різкому збільшенні кількості хворих і стрімкому поширенні інфекції медична система могла б не витримати навантаження. Згодом у МОЗ зізналися, що йшли навіть на деякі крайнощі: приміром, гуляти у парках забороняли заради психологічного ефекту – аби люди розуміли, яку небезпеку несе COVID-19.



Безлюдна столиця під час жорсткого карантину у березні / Фото Getty images

На наступному фото – лікар Іван Венжинович із Почаєва Тернопільської області. У травні його сфотографували у захисному костюмі після огляду пацієнтів з коронавірусом. Після цього Венжинович став зіркою: це фото розмістили в українських містах на білбордах із написом "Дякуємо за життя".



Білборд із Венжиновичем / Фото vandog.agency

Венжинович працював сімейним терапевтом у Почаївській районній лікарні понад 25 років. 28-го вересня його привезли в лікарню з пневмонією, а за два дні він помер. У медика були всі клінічні ознаки коронавірусу, однак тест цього не підтвердив. Відтак, сім’я лікаря, що рятував людей від COVID-19, залишиться без передбаченої владою компенсації.

Чорнобильські пожежі

Лісові пожежі у Чорнбилі спалахнули на початку квітня та тривали майже до початку травня. Причиною кількох пожеж став навмисний підпал сухої трави поблизу зони відчуження. Суха та бездощова погода сприяла поширенню вогню. Саме тому полум’я гасили так довго.



Чорнобиль у вогні / Фото Getty images

Пожежа завдала шкоди фауні й флорі. Вогонь знищив частину лісів, 12 віддалених сіл, цвинтарі. Зона відчуження втратила багато унікальних об'єктів, таких як санаторій "Смарагдовий", станція Янів, села Лелів, Крива Гора, Чистогалівка, Іловниця та інші.

Загалом від пожеж постраждало близько 5% території заповідної території, 11,5 тисячі гектарів у південно-західній частині Чорнобильського заповідника.



Гасіння пожежі у Чорнобилі / Фото Getty images

Великдень вдома

Великдень в Україні теж відбувся по-особливому. Через пандемію коронавірусу і суворий карантин українців закликали не йти до церкви, а дивитися богослужіння онлайн і по можливості самим освячувати великодні кошики.



Святкування Великодня було особливим / Фото Getty images

Тих же, хто не уявляв собі такого святкування, закликали перебувати на вулиці перед храмом, бути в масці і дотримуватися соціальної дистанції у 1,5 метра. До слова, схожих рекомендацій уряд закликає дотримуватися і на Різдво.



Освячення великодніх кошиків / Фото Getty images

Black lives matter і протести у США

Масштабні протести і рух Black lives matter поширилися у США наприкінці травня. Це стало реакцією суспільства на вбивство афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловіка 25 травня затримала поліція Міннеаполіса за те, що він нібито намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Під час затримання поліцейськими чоловік помер.



Вбивство Джорджа Флойда / Фото AFP

Річ у тім, що полісмен Дерек Шовін використав проти Флойда удушливий прийом, притиснувши своїм коліном його шию. Шовін утримував так Флойда упродовж понад 8 хвилин, поки той лежав обличчям до землі. Флойд прохав поліцейського не душити його, казав, що не може дихати і врешті помер. Жахливі кадри записали очевидці та оприлюднили у мережі. Після цього люди в різних куточках США почали виходити на протести.



Протести у США, вогонь біля відділення поліції Міннеаполіса / Фото Getty images



Рух Black lives matter / Фото Getty images

Запуск Space X Crew Dragon

30 травня о 22:22 за київським часом успішно пройшов пілотований запуск комерційного космічного корабля компанії SpaceX – Crew Dragon. На його борту перебували двоє астронавтів, які відправились на МКС. Запуск повинен був пройти раніше, однак його перенесли через погану погоду.



Запуск SpaceX – Crew Dragon / Фото Getty images

Старт ракети особливий тим, що вперше політ відбувся на космічному кораблі саме приватної компанії. Ба більше – уперше за 9 років двоє американських астронавтів відправилися на МКС не на російському "Союзі", а на американському кораблі.

Повені на Західній Україні

У червні частина західних регіонів України стикнулася зі стихійним лихом. Найбільші в історії держави за останні 60 років паводки наробили лиха переважно на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині. Підтоплень зазнали майже 300 населених пунктів та майже 10 тисяч будинків, пошкоджено понад 750 кілометрів автодоріг та зруйновано майже 3 сотні мостів.



Паводок в Івано-Франківській області / Фото пресслужба Офісу Президента

Жертвами стихійного лиха стали 4 людини. Загальні збитки від повені оцінили на суму 3 – 4 мільярди гривень.



Наслідки повені на Закарпатті / Фото ДСНС



Повінь в Україні / Фото ДСНС

Пожежа хмарочоса в ОАЕ

В Об’єднаних Арабських Еміратах 5 травня зайнявся 48-поверховий хмарочос. Спалахнув будинок Аббко у місті Шарджа, горіли майже всі поверхи висотки.



Пожежа у Шаржі / Фото Khaleej times

На щастя, обійшлося без жертв, але з постраждалими: таких було 12 осіб. Жителів хмарочоса встигли вчасно евакуювати з будівлі. Втім, пожежа вражала своїми масштабами.



Пожежа хмарочоса в ОАЕ / Фото AFP



48 поверхів у вогні / Фото The National

Серія протестів "Аваков – чорт"

Протести "Аваков – чорт" спалахнули з новою силою у червні. Активісти зібралися під стінами Ради, коли у парламенті доповідав глава МВС Арсен Аваков. Його виступ стосувався зґвалтування та катування поліцейськими жінки у Кагарлику.



Акції протестів "Аваков – чорт" / Фото Getty images

Також на протест "Аваков – чорт" небайдужі громадяни виходили, виступаючи проти ув’язнення та переслідування активіста Сергія Стерненка.

Акції протесту сфокусовані на свавіллі поліції та персоні міністра. Вони мають на меті змістити Авакова з посади очільника МВС.



Акція протесту "Аваков – чорт" під Радою / Фото Getty images

Захоплення заручників у Луцьку

21 липня на Театральному майдані Луцька Максим Кривош захопив рейсовий автобус із майже двома десятками пасажирів всередині. Він забарикадувався у транспортному засобі та погрожував підірвати автобус, якщо його вимоги не виконають.



В автобусі – захоплені Кривошем заручники / Фото "Волинь 24"

Терорист вимагав, аби голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, а також українські олігархи записали й виклали на своїх сторінках у соцмережах заяви про те, що вони – "терористи в законі". До президента Зеленського у Кривоша теж була вимога – записати відеозвернення до українців із закликом подивитися зоозахисний документальний фільм "Земляни".



Затримання Кривоша / Фото МВС

Цікаво, що незадовго до штурму та захоплення Кривоша глава держави таки виконав цю вимогу, щоправда потім ролик видалив.

Припинення вогню на Донбасі

На Донбасі з 27 липня діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Про нього домовилися сторони під час засідання Тристоронньої контактної групи. Хоч кількість обстрілів і справді зменшилася, проросійські бойовики часто порушують "тишу". За період перемир’я загинули 4 українських воїнів.



Президент Зеленський незадовго до оголошення перемир'я відвідав передову / Фото Офіс Президента

Вибух у порту Бейрута

Ввечері 4 серпня у столиці Лівану Бейруті пролунали потужні вибухи. Вони сталися у порту міста. Вибухова хвиля практично повністю зруйнувала припортову інфраструктуру та пошкодила будівлі на відстані до 10 кілометрів.

У результаті щонайменше 220 людей загинуло, 6 000 були поранені, 110 пропало безвісти. До 300 000 людей втратили домівки, з них 80 000 – діти.



Вибух у порту Бейрута / Фото AFP

Надзвичайну ситуацію влада Лівану назвала катастрофою національного масштабу, а шкоду оцінили у мільярди доларів.

Вибух спричинили понад 2 тисяч 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому. Селітру вилучили з корабля російського бізнесмена Гречушкіна у 2014 році. Відтак вона весь час лежала у порту.



Бейрут після потужних вибухів / Фото Getty images

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Отруєння Навального

Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли у серпні "Новачком". Він саме повертався із Томська до Москви, але на борту літака йому різко стало зле, тож судно здійснило екстрену посадку в Омську. Там Навального госпіталізували до лікарні, де він впав в кому. Російські лікарі довго не могли поставити йому діагноз та вперто заперечували версію з отруєнням. Ба більше – розповідаючи про нетранспортабельний стан Навального, вони довго відмовлялися дати дозвіл на його перевезення за кордон.



Навального доправляють у "Шаріте" / Фото Getty images

Врешті, після перемовин і консиліумів, опозиціонера таки відправили на лікування у берлінську клініку "Шаріте". Там визнали: Навального справді отруїли. В середині грудня низка провідних західних ЗМІ оприлюднили спільне розслідування щодо кейсу Навального. Вони заявили, що російського політика отруїли працівники ФСБ.



Навальний після виходу з коми / Фото Getty images

Протести в Білорусі

Протести у Білорусі спалахнули відразу після президентських виборів 9 серпня. На вулиці Мінська та інших білоруських міст вийшли люди, незгодні з результатами виборів, на яких перемогу здобув Олександр Лукашенко.



Багатотисячні протести в Білорусі / Фото Getty images

І спостерігачі, і протестувальники переконані: Лукашенко повністю сфальсифікував результати голосування, бо на виборах повинна була перемогти лідерка опозиції Світлана Тихановська.



Протестувальник та силовики / Фото Getty images

Вже понад 4 місяці люди виходять на мирні протести – попри жорсткі затримання силовиків, репресії, ув’язнення та відсутність будь-яких поступок з боку самопроголошеного президента Лукашенка.



Затримання активіста у Мінську / Фото Getty images

Катастрофа АН-26 під Харковом

Жахлива катастрофа військового літака Ан-26 сталася під Чугуєвом на Харківщині 25 вересня. Судно впало під час планового польоту з підготовки курсантів льотної та штурманської спеціальностей Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба.



Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом / Фото очевидця з соцмереж

На борту літака перебувало 27 осіб, з них вижив лише 1 курсант.

Урядова комісія, створена після катастрофи, оголосила кілька причин аварії, а саме: відсутність контролю за організацією польотів з боку посадових осіб університету, системні порушення правил польотів в університеті, недостатня підготовка екіпажу до особливих ситуацій, злети "конвеєром" (виконувався шостий політ поспіль), відмова системи управління двигуна, порушення планової таблиці польотів.



Місце авіакатастрофи / Фото ДСНС

6 жовтня у Харкові відбулася церемонія прощання з загиблими курсантами за участю вищого керівництва держави.



Прощання з загиблими курсантами у Харкові / Фото Офіс Президента

Пожежі на Луганщині

У липні та жовтні в Луганській області, на території, підконтрольній українській владі, відбулися масові лісові пожежі. Унаслідок них загинули 11 людей, ще 19 – потрапили у лікарні. Понад 300 будинків вигоріли вщент, а сотні людей залишилися без даху над головою.



Руйнівні пожежі на Луганщині / Фото Getty images

Пожежі могли спричинити провокації з боку російських бойовиків.

Восени з вогнем було вкрай важко боротися через сильні вітри, що розкидали вогонь на нові території.



Випалена земля / Фото Getty images

Загострення в Нагірному Карабасі

27 вересня на території Нагірного Карабаху почалося загострення давнього військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Бойові дії тривали на кількох різних напрямках.



Житловий будинок у Нагірному Карабасі що потрапив під обстріли / Фото Getty images

При цьому обидві держави ввели режим воєнного стану. У результаті півторамісячного конфлікту в Карабасі загинуло тисячі військових і цивільних. Сторони досі рахують свої втрати.

Все завершилось підписанням мирного договору за участю Росії та введення її миротворців у район конфлікту.

Місцеві вибори в Україні

Перший тур місцевих виборів в Україні відбувся 25 жовтня. На них українці обирали депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів. Голосування не відбулося на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму та у прифронтових населених пунктах.



Місцеві вибори в Україні в умовах пандемії / Фото Getty images

Про те, чи проводити місцеві вибори в часи пандемії, довго розмірковувала центральна влада. Втім, врешті керівництво держави вирішило не скасовувати їх. Громадян просили приходити на дільниці в масках, обробляти руки антисептиком і дотримуватися соціальної дистанції.



Людей просили приходити на опитування в масках / Фото Getty images

Окрім місцевих виборів, на виході з дільниць волонтери проводили всенародне опитування, ініційоване президентом Зеленським.



Президент Зеленський відповідає на ініційоване ним опитування

Землетрус і цунамі в Туреччині

Наприкінці жовтня у турецькій провінції Ізмір стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 6,6, епіцентр землетрусу розташовувався в Егейському морі на глибині 16,5 кілометрів.



Землетрус наробив лиха в Туреччині / Фото Getty images

У результаті землетрусу загинули понад 100 осіб, ще понад 700 людей отримали поранення.

Підземні поштовхи спровокували цунамі, яке накрило турецькі міста Сеферіхісар і Ізмір. У результаті там затопило вулиці.



А цунамі затопило вулиці Ізміра / Фото Getty images

Рятувально-пошукові роботи на місці тривали без упину. І – о диво: після 91 години з часу землетрусу рятувальникам вдалося серед уламків знайти вцілілу 4-річну дівчинку Айду Гезгін.



Врятована з-під завалів дівчинка / Фото Getty images

До цього, після 65 годин після поштовхів, з-під уламків рятувальники витягли також трирічну дитину.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. До цього дня американці теж могли віддати свій голос, взявши участь у виборах поштою або все ж прийшовши на дільницю. Голосування поштою у США влаштували, аби вберегти людей від поширення COVID-19. Кількість виборців, які скористалися цим способом – рекордна.



22 вересня у центрі Вашингтона встановили прапорці в пам‘ять померлих від COVID-19, їх у США вже понад 300 тисяч / Фото Getty images



За виборами американці завжди ретельно спостерігають, навіть у пабах / Фото Getty images

Перемогу на виборах президента США здобув демократ Джо Байден. Чинний американський лідер Дональд Трамп з результатами виборів не погодився та вважає, що у нього вкрали перемогу за допомогою масштабних фальсифікацій.



Підсумок виборів очима дитини / Фото Getty images

Трамп і Республіканська партія подали низку запитів щодо перерахунку голосів у кількох штатах. Щоправда, перерахунки лише підтверджують перемогу Байдена.



Жителі Нью-Йорка святкують перемогу Байдена / Фото Getty images

Віцепрезидентом при Байдені вперше стане жінка – Камалла Гарріс.

Конституційна криза в Україні

Конституційна криза в Україні розпочалась наприкінці жовтня через рішення КСУ, оскільки судді визнали неконституційним відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі, перевірку е-декларацій Нацагентством з питань запобігання корупції.



Судді КСУ / Фото Getty images

Після такого рішення КСУ президент Зеленський зібрав Раду нацбезпеки й оборони, наказав відновити доступ до бази декларацій і видав наказ, що передбачає звільнення всіх суддів КСУ. Щоправда, наразі розгляд законопроєкту відклали.

Суспільство теж гостро сприйняло скандальне рішення Конституційного Суду. Наступного ж дня під його стінами відбулися акції протесту.



Протести під будівлею КСУ / Фото Getty images

Прощання з Марадоною

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25 листопада у віці 60 років помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона. Ця новина сколихнула увесь світ, а особливо футбольних уболівальників. В Аргентині через смерть легенди оголосили триденну жалобу.



Прощання з Дієго Марадоною в Аргентині / Фото Getty images

В Італії стадіон футбольного клубу "Наполі" перейменували на честь Дієго Марадони. У заяві влади міста було наголошено, що Марадона був "найвеличнішим футболістом усіх часів", який за 7 років, які він провів у "Наполі", завоював для клубу 2 титули чемпіона Італії і низку інших престижних трофеїв, і натомість отримав "вічну і безумовну любов всього міста".

У Неаполі люди влаштовували стихійні меморіали, аби віддати шану славетному футболісту.



Стихійний меморіал в пам'ять про Марадону / Фото Getty images

В Аргентині під час прощання з ним сталися сутички, не всі охочі встигли пройти до палацу Casa Rosada, де розмістили труну із футболістом.



Сутички під час церемонії прощання / Фото Getty images

Протести ФОПів

У Києві від середи листопада підприємці проводять акції протесту. Спершу ФОПи приходили під стіни парламенту, де виступали проти намірів влади посилити податкову політику і запровадити касові апарати.

Також підприємці невдоволені тим, що уряд запланував локдаун з 8 по 24 січня 2021 року.



Протести ФОПів під Верховною Радою / Фото Getty images



Сутички під парламентом / Фото Getty images

15 грудня протестувальники прийшли на Майдан Незалежності і перекрили Хрещатик. Вдень вони спробували встановити на Майдані намети, але поліція їм завадила. Сталися сутички, в яких постраждали як поліцейські, так і мітингувальники.

Увечері правоохоронці знесли більше десяти наметів, встановлених учасниками акції, сталося ще одне зіткнення.



Розгін ФОПів на Майдані / Фото Гліба Гараніча

"Світло наприкінці мороку року": вакцинація у Великій Британії

Велика Британія першою у світі розпочала масове щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer BionTech. Першими вакцинують осіб, старших 80 років та певні категорії медичного персоналу.

Першою людиною, якій зробили щеплення, стала 90-річна жителька Північної Ірландії Маргарет Кінен. Вакцинування літньої жінки провели в університетській лікарні міста Ковентрі. Це зробили в межах масового вакцинування.



Маргарет Кінен першою отримала вакцину від COVID-19 / Фото The Scottish Sun

Другим вакцинованим став повний тезка видатного британського драматурга Вільям Шекспір.