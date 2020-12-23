ФОПам та найманим працівникам з 22 грудня почали виплачувати одноразову фінансову допомогу у 8 тисяч гривень. Її вже отримали понад 280 тисяч людей.

Як підприємці коментують виплати та що думають про посилення карантину – у прямому ефірі 24 каналу розповів Руслан Соболь, голова Асоціації власників підприємств малого та середнього бізнесу.

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За його словами, 8 тисяч гривень – це однозначно краще, ніж нічого. Адже це – хоч якась моральна підтримка. Завдяки цьому ФОП розуміє – він не один, його біду бачать, держава намагається його підтримати.

"Звісно, це не компенсує втрат, які вже зазнав реальний сектор економіки і яких він зазнаватиме у майбутньому. Купівельна спроможність падає, на жаль. А обмежувальні заходи з 8 січня стануть жорсткішими", – зауважив Соболь.



В Україні діятимуть нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу​

Ставлення ФОПів до посилення карантину

Як пояснив Соболь, реакція на посилення карантину в Україні залежить від регіону. Київ, наприклад, морально готовий до обмежень саме в цей період. Адже тоді традиційно є економічний спад, а купівельна спроможність – низька.

А от на Заході все навпаки – там це туристичний сезон. Там підприємці дуже незадоволені. Адже якраз виторги саме за той час дозволяють їм прожити до квітня,

– підкреслив експерт.

Про протести підприємців

Соболь зазначив, що протести ФОПів точно вплинули на бажання президента Зеленського створити Координаційну раду, де обговорюватимуть проблемні питання. На його думку, це якраз те слабке місце, в яке завжди потрапляли чиновники.

"Вони завжди вважали, що будь-який ухвалений закон, буде "на ура" прийнятий реальним сектором економіки. Але ніколи з ними ніхто не радився. Про те, як вони оцінюють ініціативи, чого очікують, за що переживають", – зауважив він.

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І додав, сподівається, що така Координаційна рада при ОДА та ОП стане хорошим комунікаційним майдачником. Завдяки цьому багато питань можуть зникнути самі собою.

Адже люди зараз на вулицях не тому, що їм немає чим зайнятися. Переважно це через страх та нерозуміння процесу, що ж відбувається,

– пояснив Соболь.

"Людині страшно, коли вона цього не розуміє. На жаль, цей страх підхоплюють ріні політичні сили та використовують його у своїх цілях", – підсумував голова Асоціації власників підприємств малого та середнього бізнесу