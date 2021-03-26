"Якщо вилучать комп, Наді треба летіти": як "Приватбанк" замітав сліди виведення мільярдів

Одній із 3 підозрюваних у справі про розтрату 8,2 мільярда гривень "Приватбанку" Надії Конопкіній вже обрали запобіжний захід. Під час судового засідання прокурор зачитав телефонні повідомлення, які розкрили нові деталі як про роль колишніх топпосадовців банку у схемі, так і про способи її втілення.

Надія Конопкіна працювала у Приватбанку з 1994 до 2017 року. Від посади рядового працівника вона виросла до начальника департаменту міжбанківських операцій Казначейства банку, яку обіймала з 2001 року.

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Конопкіна фактично була головним бухгалтером Казначейства та обслуговувала кореспондентські рахунки банку та його філіали.

Що встановило слідство щодо Конопкіної

За версією слідства, напередодні націоналізації "Приватбанку", його топпосадовці за допомогою підроблених банківських документів та фіктивного кредитування розтратили 315 млн доларів (8,2 мільярда гривень) на користь пов'язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd.

Детективи вважають, що Конопкіна допомогла голові правління Дубілету і його заступниці Шмальченко здійснити розтрату грошей банку шляхом підробки документів, усунення перешкод і приховування злочину.

Серед головних доказів слідства, про які наразі відомо:

довідки НБУ;

висновки службових розслідувань щодо розтрати грошей;

довідки відділу фінансових розслідувань "Приватбанку";

протоколи допиту свідків;

протоколи обшуку;

висновки комп'ютерно-технічної та економічної експертиз тощо.

Однак найяскравішим доказом стала переписка з телефону підозрюваної Людмили Шмальченко. Їх на засіданні зачитав прокурора САП Борис Василенков.

Про що йдеться у переписках

В одній із численних переписок між підозрюваними Конопкіною та Шмальченко йдеться про те, що вони чудово усвідомлювали ризики видачі кредитів на пов'язаних із банком людей, зокрема на рахунки Claresholm Marketing Ltd.

Шмальченко: Як на мене, було б непогано, щоб скрізь зробити висновок про збитки. Але погано, що не можна нічого підтвердити, тому що не вистачає матеріалів.

Конопкіна: Загалом норм, головне, щоб зв'язаність Привату з Кларою (Claresholm Marketing Ltd – 24 канал) зі сторони НБУ пред'явлено було пізніше і на момент видачі кредиту ми не були пов'язані. І щоб гроші не як кредит врахувались, а як погашення зобов'язань компанії.

Також є переписки щодо необхідності приховати сліди своїх дій.

Конопкіна: Потрібно грохнути один платіж у системі. Це видача міжбанку, який йшов на Клару. Я там творець, це може зробити Мойсеєнко (ймовірно йдеться про Мойсеєнка В.М., керівника департаменту автоматизації головного офісу "Приватбанку"). Референс платежу на суму 300 мільйонів доларів.

Шмальченко: Коли треба зробити?

Конопкіна: Найближчим часом. Ми вхідний зробили, як треба. А вихідний потрібно знищити з системи, раптом залізуть.

Шмальченко: Треба подивитися все, що треба знищити. Зрозуміти, хто може зробити й зробити все за один раз.

У переписках підозрювані обговорювали, як заднім числом зробити протоколи селекторних нарад.

Конопкіна: 16 грудня з 9:00 до 10:00 ми ж могли провести селекторну нараду? Всі могли брати участь? Ви, Я.В.А. (Ймовірно, Яценко Володимир Анатолійович – 24 канал), Д.А.В (мабуть, Дубілет Олександр Валерійович – 24 канал), К.Л.І. (можливо, Коротіна Любов Іванівна – 24 канал)?

Шмальченко: Думаю так. Нам же скайп і телефон. Усе.

Також підозрювані спілкувалися й щодо впливу на свідків.

Конопкіна: Ні, Іра не підходить, вона там вже почала схеми мені вказувати, що я якісь доки передавала. Її взагалі не можна чіпати. Почнеться службове розслідування, вона всіх здасть.

Конопкіна: Я їй сказала прибрати всі написи, хто кому що передавав, з прізвищами. А вказати, що немає такого і все.

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Група у WhatsApp

Працівниці "Приватбанку" також створили спільну групу у WhatsApp з назвою "Зірки порятунку", до якої входили 4 людей: Людмила Шмальченко, Надія Конопкіна, Лариса Федотова та Лєна Рева.

Учасники чату, за інформацією переписки, систематично отримували якусь додаткову оплату від керівництва банку, однак невідомо, за що саме.

Підозрювана Конопкіна пояснила, що мова начебто йшла про якийсь "спільний фонд", що нібито використовувався працівниками на подарунки, спільні поїздки та благодійність, а фраза "зарплата" була лише внутрішнім робочим сленгом. Але ні суми, ні періодичність таких платежів Конопкіна не назвала.

У цьому ж чаті підозрювані Шмальченко та Конопкіна обговорювали, як можна пояснити передачу грошей на пов'язану з банком компанію.

Шмальченко: Пропонуйте, як вирішити проблему, я про Клару (пов'язана з банком компанія Claresholm Marketing Ltd – 24 канал).

Конопкіна: Я можу запропонувати тільки зі сторони Клари, всі пояснення і пропозиції у юристів. Може у якійсь компанії є щось непотрібне, літаки для ліквідації або будівлі в Рашці або в Криму. Віддати їх в заставу компанії, а компанія передасть їх у власність банку і погасить кредит. А взагалі був намір продати "Тинькова" в Рашці або "Бінбанку".

А 24 вересня 2018 у переписці йшлося про те, як під час обшуків важливо не віддати комп'ютер Конопкіної, адже на ньому були важливі докази схеми з виведення грошей.

Конопкіна: До мене прийшли.

Шмальченко: Нічого собі... а Надін комп (мається на увазі Надія Конопкіна – 24 канал)?

Шмальченко: Головне, щоб його не забрали. Іди до Кандаурової (голова правління "А-Банку" – 24 канал).

Через деякий час:

Конопкіна: Від мене вже пішли. Буду йти на роботу.

Рева: А тут ще не пішли, перебрали всі папери у тебе на столі і в столі.

Конопкіна: Я сподіваюся, що почистила все.

Федотова: Телефон забрали?

Конопкіна: Ні, я ж заховала.

Шмальченко і заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко того ж дня:

Шмальченко: Хочуть вилучити Надін комп.

Яценко: На ньому є щось?

Шмальченко: Може бути, не виключено.

Яценко: Якщо вилучать, Наді треба летіти.

Через деякий час

Шмальченко: Так, вилучають.

Яценко: Давайте брати квиток на Відень, нехай сюди прилітає. Сьогодні, з Дніпра.

Чат "Згадати все"

У одному із месенджерів був спеціальний чат з назвою "Згадати все" з учасниками Шмальченко, Шеф 41 та Яценком, в якій вони обговорювали способи виїзду Конопкіної з України та умови, на яких вона погодиться це зробити.

Шеф 41: У неї наш адвокат?

Шмальченко: Так, вона не поїде нікуди.

Яценко: Її заарештують, вона до цього готова? Дайте телефон Андрія, її чоловіка, я з ним поговорю.

Шмальченко: Я все сказала. Поруч був чоловік і чітко вимовив фразу, що "вони тебе кинуть, як минулого разу". Вони все розуміють, вона взяла годину паузи.

Шмальченко: Ті умови, які були й робота в А-банку так сприйнято. Це означає, що на цих умовах вона не поїде.

Яценко: Так кажіть, на яких поїде? Її закриють і призначать заставу у 50 мільйонів. У нас таких грошей немає.

Шмальченко: Я про шкоду знаю. Вона поговорить з Олегом і подумає. Зачекайте.

Шмальченко: Ваша пропозиція?

Яценко: 150 (ймовірно тисяч доларів – 24 канал).

Яценко: Та ну? Минулого разу їй пропонували на вибір: Кіпр або Братислава. З посвідкою на проживання.

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Як все це прокоментувала Конопкіна

Якісь суми називаються, виїзди. Я нікуди не виїжджала, ні на які пропозиції не погоджувалася, як би вони там не були озвучені. Тобто до мене навіть не доходили деякі фрази, які там були,

– заявила вона.

Конопкіна запевнила, що навіть не бачила цю переписку.

Водночас під час обшуку у її квартирі знайшли пояснення-схему, на якій були визначено проблемні моменти, "робочі версії", а також те, які документи та пояснення на підтвердження цієї "робочої версії" ще треба зібрати та як їх використовувати у майбутньому.

Затримання та запобіжний захід Конопкіній

Суд зобов'язав колишню працівницю "Приватбанку" Конопкіну внести заставу у розмірі 2,74 мільйона гривень. За даними слідства, посадовиця могла підробляти документи, усувати перешкоди для розтрати грошей і приховувати злочин.

Крім того, суд обрав запобіжний захід і ексзаступниці голови правління "Приватбанку" Людмилі Шмальченко. Їй призначили заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.

Також підозрювані Шмальченко та Конопкіна у січні 2019 року надсилали одна одній висновок судово-економічної експертизи, який був готовий за кілька днів до цієї переписки. Водночас прокурор запевнив, що навіть в органу досудового розслідування результатів цієї експертизи на той момент ще не було. Це означає, що підозрювані начебто могли навіть впливати на експерта і текст висновку.