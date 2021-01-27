Як презентувати свої ідеї: п'ять рецептів успішного публічного виступу

Пару днів тому мій давній одеський товариш запитав мене, які б поради я надав молодим людям, які навчаються навичкам презентацій і публічних виступів.
Джерело: Facebook
Мені було дуже легко відразу відповісти, оскільки я сформулював досить давно таку невеличку пірамідку цілей при презентаціях своїх ідей. Тільки не подумайте – кожен рівень важливий, просто наступний важливіше попереднього.
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Отже:
Тобто важливо те, як виглядають ваші слайди, наскільки якісно, красиво, адекватно вони зроблені або написані тексти ваших виступів.
Тобто те, як ви виглядаєте, як доносите свої думки і меседжі, мова вашого тіла (body language) важливіші за те, наскільки гарні ваші слайди. Якщо ви вмієте красиво говорити, як це робить пастор в церкві, то слайди вам часто можуть і не знадобитися, але і не завадять.
Якщо ваша мова логічна, ви вміло ставите слухача в місце і час подій, нема потреби пояснювати логіку вашого виступу (адже зрозуміло, як одне випливає в інше), і чітко зрозумілі "so what", то особливо немає значення, наскільки гарні слайди, як голосно і чітко ви говорите. Але якщо ви все ж говорите красиво, то це ваш додатковий плюс у storytelling.
Якщо в ваших презентаціях немає сенсу, немає змісту, немає ідей, то всі зусилля по причепурюванню слайдів, відточуванню мови і прасуванню блузки або сорочки підуть крахом – ваші слухачі швидко зрозуміють, що ваша презентація або промова – пустушка.
Якщо ви не знаєте, хто він/вона, що йому/їй відомо або невідомо на тему вашого виступу, якщо ви не розумієте, чого він/вона чекає від вашої презентації, хто йому/їй вже доповідав на схожу тему, і що він/вона з цього приводу думає, то ви можете робити красиві слайди, красиво говорити і структурувати свою промову, і в ній навіть може бути здоровий глузд, але швидше за все ви не достукаєтеся до свого слухача. А якщо таких слухачів 10, то все, що написано в пункті 5 повинно бути застосовано до них всіх.
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Успіхів в просуванні ваших ідей!