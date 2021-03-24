Шини на балконі: експерти сказали, чим небезпечне таке зберігання

Двічі на рік автомобілісти "перевзувають" свій транспорт. Дуже важливо правильно зберігати шини, бо якщо не дотримуватись елементарних вимог – їх можна знищити.

Експерти зазначали, що шини насправді не дуже вибагливі, втім є кілька правил, яких потрібно дотримуватись при зберіганні гуми. Це дозволить використовувати їх декілька сезонів.

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Чи можна зберігати шини на балконі

За словами головного редактора "Авто 24" Сергія Матусяка, на балконі зимові шини можна зберігати до 6 місяців. Найголовніше, щоб на них не потрапляло пряме сонячне світло.

Якщо шини зберігати на балконі, однак нічим не накрити – вони можуть потріскати,

– запевнив він.

Водночас важливо деколи їх прокручувати, щоб уникнути деформації. Це дозволить змінити точку опори, а також перерозподілити навантаження.

Якщо форма протектора змінюється – це погіршує зчеплення коліс з дорогою.

Матусяк наголосив, що якщо шини є на дисках, то вони можуть бути складені одне на одне. Однак у іншому випадку, зимова гума має зберігатись окремо.

Також рекомендують 1 раз на 3 місяці змінювати їхнє положення. Це завадить шинам прогнутись в одну сторону.

Коли варто міняти шини на нові

Автоексперти запевнили, що якщо зимової гуми залишилося менше ніж 4 міліметри, то це свідчить про те, що наступного сезону доведеться замінювати їх на нові.

Також Матусяк пояснив, що на більшості сучасних шин є спеціальні відмітки. Вони стають помітними лише тоді, коли шина протерлась настільки, що для їзди більше непридатна.

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Поради для зберігання шин