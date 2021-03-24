Шини на балконі: експерти сказали, чим небезпечне таке зберігання
Двічі на рік автомобілісти "перевзувають" свій транспорт. Дуже важливо правильно зберігати шини, бо якщо не дотримуватись елементарних вимог – їх можна знищити.
Джерело:24 канал
Експерти зазначали, що шини насправді не дуже вибагливі, втім є кілька правил, яких потрібно дотримуватись при зберіганні гуми. Це дозволить використовувати їх декілька сезонів.
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Чи можна зберігати шини на балконі
За словами головного редактора "Авто 24" Сергія Матусяка, на балконі зимові шини можна зберігати до 6 місяців. Найголовніше, щоб на них не потрапляло пряме сонячне світло.
Якщо шини зберігати на балконі, однак нічим не накрити – вони можуть потріскати,
– запевнив він.
Водночас важливо деколи їх прокручувати, щоб уникнути деформації. Це дозволить змінити точку опори, а також перерозподілити навантаження.
Матусяк наголосив, що якщо шини є на дисках, то вони можуть бути складені одне на одне. Однак у іншому випадку, зимова гума має зберігатись окремо.
Також рекомендують 1 раз на 3 місяці змінювати їхнє положення. Це завадить шинам прогнутись в одну сторону.
Коли варто міняти шини на нові
Автоексперти запевнили, що якщо зимової гуми залишилося менше ніж 4 міліметри, то це свідчить про те, що наступного сезону доведеться замінювати їх на нові.
Також Матусяк пояснив, що на більшості сучасних шин є спеціальні відмітки. Вони стають помітними лише тоді, коли шина протерлась настільки, що для їзди більше непридатна.
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Поради для зберігання шин
- Перш ніж скласти шини на зберігання, необхідно поміряти в них тиск.
- Якщо тиск не відповідає рекомендаціям автовиробника, треба накачати колеса до необхідного показника, а потім додати ще по 0,5 бар кожному колесу.
- Варто зробити маркування на шинах, щоб згодом знайти місце кожного колеса. Для цього можна використати крейду, ручку, маркет тощо.
- Якщо самостійно створити оптимальні умови для зберігання гуми не можна – варто скористатись послугами спеціальних компаній.
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