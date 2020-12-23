При виборі ялинки до новорічних свят, чи замислювались ви – легальна вона, чи ні? Державна екологічна інспекція провела свій традиційний рейд по ялинкових ярмарках. Там виявили безліч дерев, які зрубали незаконно.

При цьому, штраф за це складає від 510 до 1700 гривень. Як проходив рейд та як вибрати легальну ялинку – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Щороку у листопаді – грудні чорні лісоруби нищать сотні гектарів хвойного лісу. І з року в рік збитки тільки зростають. Торік Державна екоінспекція нарахувала майже 700 тисяч гривень. Водночас штрафи за нелегальний продаж святкових дерев залишаються невеликими.



Нелегально зрубані ялинки / Фото Unsplash

Як вибрати законну ялинку

В легальної ялинки обов'язково має бути чіп, а на ньому написаний номер.

При введенні цього номеру на спеціальному сайті можна отримати всю інформацію про це дерево: де його виростили, кому воно належить.

Легальні ялинки вирощують в спеціальному державному лісгоспі.

Зверніть увагу! У лісгоспі заявляють, що значно простіше і безпечніше легально купити новорічну ялинку, аніж пробувати незаконно рубати хвойне дерево.

Як борються з нелегальними ялинками

Інспектори складають адмінпротокол та виписують штраф. Громадяни мають заплатити від 510 до 1020 гривень, а посадовці – від 850 до 5100 гривень за одне дерево, а також відшкодувати завдані збитки, які залежать від діаметра пня дерева. Гроші, які отримує державний лісгосп за продаж ялинок, потім ідуть на відновлення українських лісів. Це одна з причин, чому варто купувати новорічні дерева саме в офіційних точках продажу.

Патрулі поліції часто не приїждають на виклик, а продавці своєї провини не визнають. Самі ж кияни виявляють обізнаність в питанні купівлі новорічних ялинок і звертають увагу, чи святкове дерево легальне.