Кінець кнопкодавству: у Раді нарешті запрацювала сенсорна система – відео

У Верховній Раді 2 березня запрацювала сенсорна система для запобігання "кнопкодавству". Її намагалися ввести в дію ще з 2008 року.

Депутати реєструвалися вже за новою системою – натискаючи і зелену, і сенсорну кнопки. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Як працює сенсорна кнопка

Сенсорна кнопка являє собою додаткову високочутливу клавішу, яку треба затискати під час голосування. Але відпускати її до завершення часу, відведеного депутатам на прийняття рішення не можна – інакше голос не зарахується системою.

Тепер усі, хто дуже хотів проголосувати за сусіда – не зможе це зробити. Нам два роки розказували, що сенсорне голосування неможливо зробити, але виявилося, що усе ж таки можливо,

– написав депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко у своєму телеграмі.

Напередодні спікер Верховної Ради заявляв, що крім сенсорних кнопок у парламенті встановили додаткові камери відеоспостереження.

На відео, яке депутат від "Європейської солідарності" опублікував у своїх соцмережах наочно показано, як працює нововведення.

! В січні 2020 року Президент України ввів кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" . Порушників каратимуть штрафами до 85 тисяч гривень.

А от відео Яна Доброносова, де депутат Железняк показує Шуфричу, що нововведення не обійти:

Історія введення сенсорної кнопки в Раді