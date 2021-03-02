Кінець кнопкодавству: у Раді нарешті запрацювала сенсорна система – відео

У Верховній Раді 2 березня запрацювала сенсорна система для запобігання "кнопкодавству". Її намагалися ввести в дію ще з 2008 року.
Депутати реєструвалися вже за новою системою – натискаючи і зелену, і сенсорну кнопки. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.
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Як працює сенсорна кнопка
Сенсорна кнопка являє собою додаткову високочутливу клавішу, яку треба затискати під час голосування. Але відпускати її до завершення часу, відведеного депутатам на прийняття рішення не можна – інакше голос не зарахується системою.
Тепер усі, хто дуже хотів проголосувати за сусіда – не зможе це зробити. Нам два роки розказували, що сенсорне голосування неможливо зробити, але виявилося, що усе ж таки можливо,
– написав депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко у своєму телеграмі.
Напередодні спікер Верховної Ради заявляв, що крім сенсорних кнопок у парламенті встановили додаткові камери відеоспостереження.
На відео, яке депутат від "Європейської солідарності" опублікував у своїх соцмережах наочно показано, як працює нововведення.
Зверніть увагу
! В січні 2020 року
Президент України ввів кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"
. Порушників каратимуть штрафами до 85 тисяч гривень.
А от відео Яна Доброносова, де депутат Железняк показує Шуфричу, що нововведення не обійти:
Історія введення сенсорної кнопки в Раді
- Сенсорну систему голосування в Раді запроваджують з 2008 року. В кожному депутатському пульті Інститут проблем математичних машин і систем змонтував додаткову сенсорну кнопку.
- Вона була розташована надто близько, тому теоретично парламентарі з великими долонями могли б затискати обидві клавіші одночасно, і продовжили б чорну справу "кнопкодавства". Через це її перенесли вниз пульту. Проте не запустили в роботу.
- Коли президентом був Янукович, тодішній спікер Ради Володимир Рибак відмовився вмикати сенсорну систему на вимогу опозиції.
- У 2017 році за часів Порошенка парламентарі хотіли додати до сенсора ще й сканер відбитків пальців, проте через захмарну вартість, зміни до законодавства не внесли.
- У серпні 2019 року, перед початком роботи Ради цього скликання, анонсували пеерхід на систему "Рада-4", проте без сенсорної кнопки.
- За кілька днів колишній спікер Парубій разом з Андрієм Богданом увімкнули систему, яка унеможливлює кнопкодавство. Тоді у "Слузі народу" такі спроби назвали "справжньою диверсією і підступами колишньої влади". Одразу після того, СБУ та ДБР відкрили кримінальну справу про порушення правил експлуатації обладнання.
- Проте випадки "кнопкодавства" у Раді почастішали, президент Зеленський ввів кримінальну відповідальність. Це не справило відповідного ефекту – скандали продовжувались. Згадавши про існючи сенсори, Разумков ініціював повторне тестування системи. Її нарешті ввели в експлуатацію 2 березня 2021 року.