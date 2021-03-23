Наразі в Україні налічують 150 тисяч моряків. Однак в українських реаліях їхня робота – це не про морські пригоди, а про хабарі, агентів та корупцію. Навіть після реформування системи отримати необхідні документів без доларового хабаря – неможливо.

Проблема полягає в тому, що наші моряки змушені давати хабарі мінімум раз на 5 років. Кожен з них має пройти переатестацію, щоб залишитися в професії. Втім кожні 5 років вони за це платять неофіційно, а хабарі – щоб скласти іспит.

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Чому доводиться порушувати закон

Міністр інфраструктури Владислав Криклій відверто визнає проблему корупцію у цій сфері діяльності. Водночас це питання не вирішує. Платять українські моряки від 2 до 10 тисяч доларів кожен. Це стосується всіх – від кадетів до капітанів судна, бо інакше в море більше не вийдеш. Однак суми хабарів відрізняються – капітанам дорожче.

За словами моряків, які працюють понад 10 років в морі, сума хабарів становить від 1,5 до 5 тисяч доларів США. Така ситуація не лише в Одесі, а ледь не в усіх портових містах країни, зокрема в:

Херсоні;

Ізмаїлі;

Маріуполі.



Кораблі українського флоту / Скриншот з відео

Моряки запевняють, що поновити документи чи відкрити нову категорію без хабаря – майже неможливо, а без відповідних паперів працювати не можна. У них немає вибору, їх змушують складати іспит за хабар. У іншому випадку можна намагатися отримати документ самотужки роками.

Старший помічник капітана Роман, що вже 15 років працює в морі, хабар не платив, тому на іспиті його завалили. За його словами, моряків намагаються переконати, що вони нічого не знають. Це збільшує попит спеціальних агентів.

Навчання моряків

Зі слів самих моряків, вони, якщо платять, можуть особливо і не навчатися. Зокрема електромеханік на танкері Андрій, зі стажем 6 років в морі, розповів, що нещодавно складав іспит. Крім нього успішний результат отримали й інші його колеги, зокрема, старший помічник, якому 4 дипломи обійшлося в сумі з сертифікатами у 8 тисяч доларів з хабарем.

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Формально перед іспитом є навчання у тренінгових центрах. Однак навчатись не обов'язково, бо головне піти в рекомендований агентом навчальний центр. Моряк Андрій пішов у херсонський навчальний центр, щоб дізнатися, чи можна у них зробити сертифікати, щоб потім здати дипломи.



Українські моряки змушені переатестовуватись кожні 5 років / Скриншот з відео

Йому відповіли, що дипломи не братимуть для уваги у державній кваліфікаційній комісії. Моряк може не ходити на курси, а просто забрати сертифікат про навчання і вже з ним отримати направлення на іспит, якщо заплатив агенту.

Моряки визнають, що корупція на іспитах існувала і раніше, але вона була "добровільна". Хочеш – складай сам, хочеш з хабарями. Втім з літа 2020 року корупція у цій сфері розрослася до рівня монополії.

Всіх цих людей (моряків – 24 канал) фактично підштовхують до злочину, тому що хабарництво – це злочин. Сьогодні моряк не може отримати у законний спосіб документи,

– зауважив віцепрезидент ГО "Морська палата України" Іван Ніякий.

Корупційна схема агентів

У портових містах з'явилась мережа агентів, які збирають гроші і гарантують складання іспитів відтоді як опція "скласти самому" не працює. Так кажуть не лише моряки, а й агенти. Зокрема за інформацією одного з них, іспит можна скласти лише через агентство, а як раніше – ні.

За словами моряків, схема працює так:

усі гроші (і офіційні платежі, і хабарі) потрібно віддати агенту;

той бере на себе весь процес і гарантує складання іспитів;

агенти самі знаходять своїх клієнтів.

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Зазвичай, щойно моряк реєструється в державному кабінеті моряка – одразу отримує повідомлення з текстом "Шановний! Ваш офіційний морський агент з питань дипломування моряків" – а далі номер мобільного й ім'я.

Офіційні розцінки в бюджет і корупційна доплата

Плата за 1 іспит на звання капітана становить 1,5 тисячі гривень. Натомість за прайсом агента, до суми в гривні додається ще 1 400 доларів. Складати потрібно декілька іспитів, а також – оплатити курси.

У січні 2021 року міністр наголосив, що мета – запустити "прозорий" іспит, де не буде традиційних комісій з людським фактором, щоб все відбувалось в комп'ютеризованих класах.



Хабарницькі агентства діють у більшості портів / Скриншот з відео

Вже в лютому система іспитів для моряків змінилась. Усні іспити скасували, комісії, тобто людський фактор, ліквідували, і ввели комп'ютерне тестування. Водночас моряки наполягають, що тест і далі є керованим, а запорука його складання – хабар.

Моряк Андрій зазначив, що всі, хто заплатив за іспит, складали взагалі всі теми без ніяких нарікань, навіть обираючи один той самий варіант. Йому також довелось дати хабар – 4 тисячі доларів.

Найсумніша частина у професії моряка – не робота в морі, а оновлення документів в Україні. Це було "весело" переганяти 15 платежів за хабар по курсу, бо агенти вимагають всю суму в доларах,

– розповів Андрій

Експеримент з іспитом

Олександр, який вже 12 років працює у морі, а останні роки є помічником капітана, співпрацював з міжнародними компаніями. Разом з іншими моряками він виходив на протести проти корупції при дипломуванні моряків. Він принципово не давав хабар агентам, й пішов на іспит сам.



Моряк Олександр намагався скласти іспит самостійно / Скриншот з відео

Державний кабінет моряка довго не приймав документи про його робочий стаж. Згодом статус його правок про професійний досвід на сайт внесли, однак постійно відхиляли.

Мої 13 чи 14 років роботи в морі просто відхилено, абсолютно все. Я дзвонив на гарячі лінії, писав офіційні листи і скарги, вимагав пояснень й мені вдалось таки отримати час іспиту, без хабарів,

– розповів Олександр.

Моряк годину думав над іспитом, однак провалив кожне запитання. Натомість Андрій заплатив приблизно 1,5 тисячі доларів, а також 2,5 тисячі за 2 дипломи. За ці 4 тисячі він отримав сертифікат про курси, які насправді не відвідував, а також успішно завершив тестування.

Довідка. Невідомим залишається прохідний бал, бо у відкритому доступі не існує документів, де він затверджений. Ніхто не знає, яка кількість питань має бути правильною, щоб скласти тест.

Чому не допомогло реформування системи

Систему тестування моряків змінили лише щоб повідомити українцям про реформу. Водночас сама проблема не вирішена. Комп'ютерні тести програмують під тих, хто заплатив за результат. Агенти продовжують збирати гроші і відправляти їх потрібним людям.

Керівниця Українського об'єднання моряків Христина Король зазначила, що гроші розподіляють між агентами, кураторами і представниками Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. За організацію тестування відповідає Інспекція, яку з серпня безрезультатно ліквідовують.



Криклій запевнив, що знає про хабарництво / Фото з фейсбуку Владислава Криклія

Міністр інфраструктури в січні визнавав, що корупція є, однак обіцяв щось змінити. За словами Король, Владислав Криклій та Андрій Глазков першими почули від організації про корупційну складову системи.

Вони обіцяли, що до нового року приведуть систему дипломування до міжнародних вимог. У мене є всі підстави вважати, що вони зацікавлені в тому, щоб цю схему зберегти та її очолити,

– наголосила Король.

Натомість Криклій запевняє, що чув такі нарікання на оновлену систему, тому запропонував ще раз її змінити. Він начебто наполягає на міжнародній системі тестувань CES 6, за якою до нього зверталися моряки.

Наслідки масового хабарництва

За приблизними підрахунками Христини Король, у місяць хабарники отримують від моряків 6 мільйонів доларів. Однак ця сума продовжує зростати, бо навіть комп'ютерні тести складають з хабарями. Водночас міністр обіцяє не лише змінити електронну систему тестування, а й скоротити регулярність іспитів на підтвердження документів моряка.



Ніякий переконаний, що хабарництво у системі призведе до проблем / Фото "Думская"

Віцепрезидент ГО "Морська палата України" Іван Ніякий зауважив, що у світовій спільноті не зовсім розуміють реальну картину проблем моряків. На його думку, коли у міжнародних структурах це стане відомим, попит та оплата праці наших моряків – зменшиться.

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Корупція залишилась в тих самих масштабах. Це означає не тільки те, що моряки змушені масово платити хабарі, а чиновники в цій сфері – багатшають їхнім коштом. Це означає, що моряки повноцінно не покращують свої знання.