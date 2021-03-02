В Україні понеділок 8 березня 2021 року є державним вихідним. Проте у НБУ заявили, що це не вплине на систему електронних платежів.

Оскількі банківські операції здійснюються в електронному форматі, офіційний вихідний не стане на заваді до здійснення платежів.

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Як працюватимуть банки 8 березня

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) працює у режимі 23/7. Це значить, що незалежно від святкових та неробочих днів банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та 7 днів на тиждень,

– зазначають в НБУ.

У відомстві зазнчаили, що банки України самостійно визначають свої графіки роботи, вихідні та робочі дні. Вони мають керуватися нормами законодавства та потребами своїх клієнтів.

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Зверніть увагу! Міжбанківські платежі, які будуть здійснювати в період вихідних 6 – 8 березня, відображатимуться датою наступного робочого дня – 9 березня.