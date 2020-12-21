Укрпошта працюватиме у святкові дні та під час карантину. Клієнти зможуть користуватись її послугами як зазвичай. Однак є і дні, коли графік буде дещо зміненим.

З 8 по 24 січня, у час карантину, графік Укрпошти буде таким, як завжди. Усі 11 тисяч відділень працюватимуть, повідомили у пресслужбі поштового оператора.

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Винятки у роботі Укрпошти:

католицьке Різдво 25 грудня;

Новий рік 1 січня;

православне Різдво 7 січня.

"У ці дні надаватимуть послуги чергові відділення національного поштового оператора", – сказали в Укрпошті.

На час "високого" сезону – напередодні та протягом свят – деякі відділення Укрпошти працюватимуть без вихідних. Мовиться про 250 найбільш завантажених.

Для зручності у "Щасливі години для платежів" при оплаті до 13:00 клієнти сплачують удвічі меншу комісію за комунальні та інші послуги,

– зазначили в Укрпошті.

Водночас отримати та відправити посилку без черг зручніше після 13:00.