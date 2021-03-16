Як працюватиме "суд у смартфоні"

На сайті парламенту з'явився текст законопроєкту №5246 про введення "суду в смартфоні". Його ініціював президент Володимир Зеленський.

Що передбачає законопроєкт

Документ запроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування. Вона забезпечить створення та зберігання матеріалів у кримінальних провадженнях.

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Хто може користуватися "судом у смартфоні"

Користуватися цією системою зможуть слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

Електронні та паперові матеріали

Матеріали досудового розслідування передаватимуться в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратура, слідчого судді чи суду їх можуть надавати у паперовій формі.

Підписані та погоджені за допомогою електронного підпису документи в системі та їх примірники в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

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Зауважимо, несанкціоноване втручання в роботу системи каратиметься законом.

У документі наголошують, що реалізація проєкту не вимагатиме додаткових витрат із Держбюджету.