Як працюватиме новий закон про військкомати: чи виловлюватимуть призовників на вулиці

Джерело:Pavlovsky News
В Україні найближчим часом Рада має ухвалити закон про реформування військкоматів і обліку призовників. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич розповів, як усе запрацює, коли документ набере чинності.
Завітневич, зокрема, наголосив, що слід відокремлювати загальну мобілізацію та оперативний резерв. Так він прокоментував чутки, що цей закон дасть змогу "ловити на вулицях українських громадян".
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За словами "слуги народу", мовиться передусім про оперативний резерв, сформований у ЗСУ. Таку практику використовують у багатьох країнах і дехто навіть має по 4 таких резерви.
Що надає цей інструмент нашим ЗСУ? Всі ми знаємо, що у нас є мобілізації, і її ухвалює Рада. Але у нас 7 років іде війна, тому повинен бути інструмент, який дозволить дуже оперативно, протягом 1 доби, в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів України залучити той резерв, який уже є,
– наголосив парламентар.
Він уточнив, що до оперативного резерву входять військові, що вже відслужили, є навченими та мають бойовий досвід. Це дуже невелика група людей.
"Це не стосується інших громадян нашої держави", – підсумував Завітневич.
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Закон про реформування військкоматів і обліку призовників: відео коментаря Завітневича