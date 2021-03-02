Як працюватиме новий закон про військкомати: чи виловлюватимуть призовників на вулиці

В Україні найближчим часом Рада має ухвалити закон про реформування військкоматів і обліку призовників. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич розповів, як усе запрацює, коли документ набере чинності.

Завітневич, зокрема, наголосив, що слід відокремлювати загальну мобілізацію та оперативний резерв. Так він прокоментував чутки, що цей закон дасть змогу "ловити на вулицях українських громадян".

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Що буде натомість

За словами "слуги народу", мовиться передусім про оперативний резерв, сформований у ЗСУ. Таку практику використовують у багатьох країнах і дехто навіть має по 4 таких резерви.

Що надає цей інструмент нашим ЗСУ? Всі ми знаємо, що у нас є мобілізації, і її ухвалює Рада. Але у нас 7 років іде війна, тому повинен бути інструмент, який дозволить дуже оперативно, протягом 1 доби, в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів України залучити той резерв, який уже є,

– наголосив парламентар.

Він уточнив, що до оперативного резерву входять військові, що вже відслужили, є навченими та мають бойовий досвід. Це дуже невелика група людей.

"Це не стосується інших громадян нашої держави", – підсумував Завітневич.

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Закон про реформування військкоматів і обліку призовників: відео коментаря Завітневича

Деталі закону про реформування військкоматів і обліку призовників

Мовиться про закон №3553. Верховна Рада його у вересні ухвалила в 1 читанні. Найближчими днями має відбутися ще одне та вже остаточне голосування.

Документ передбачає створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Виникнуть вони на базі військових комісаріатів різних рівнів (районні, міські, обласні, тощо).

Також закон удосконалює порядок здійснення військового обліку призовників. Зокрема, запроваджує військовий облік резервістів.

Крім того, передбачено запровадження нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із-поміж резервістів. Зокрема, резервістів, які є самозайнятими особами. Таким чином це дозволить створити додаткові гарантії соціально-правового захисту призовників.

Водночас закон пропонує надати президенту право щодо неодноразового призову на військову службу без оголошення мобілізації осіб. Тут мовиться власне про вищевказаний резерв – так званий резерв першої черги.

Ще закон збільшує штрафи за порушення призовників і військовозобов'язаних. Каратимуть як за псування документів, так і за порушення законодавства про мобілізацію.