В Україні з 8 по 24 січня триває локдаун. Попри це, робота громадського транспорту не потрапила під заборону. Однак кількість хворих досі є великою. Чи заборонять пасажирські перевезення, якщо хворих стане більше – читайте далі.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, чи розглядали у відомстві таке питання. Про це сказав в ефірі 24 каналу. Цікаво Україна не продовжуватиме локдаун після 24 січня, – Шмигаль "Таких планів немає, громадський транспорт працює", – запевнив Криклій. За його словами, роботу громадського транспорту, міського та міжобласного перевезення захистили, тому наразі все залишається незмінним. Транспорт – це зокрема про те, щоб економіка працювала врешті-решт,

– заявив міністр. До теми. У роботі громадського транспорту можуть бути певні зміни. Річ у тім, що у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. У ньому прописані певні вимоги до транспортних перевізників. Зокрема, міському громадському транспорту можуть заборонити використовувати старі автобуси або ті, що в поганому стані. Детальніше – тут.

Які обмеження діють в Україні / Інфографіка 24 каналу