Чи припинять роботу громадського транспорту, якщо кількість хворих зросте: відповідь Криклія
В Україні з 8 по 24 січня триває локдаун. Попри це, робота громадського транспорту не потрапила під заборону. Однак кількість хворих досі є великою. Чи заборонять пасажирські перевезення, якщо хворих стане більше – читайте далі.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, чи розглядали у відомстві таке питання. Про це сказав в ефірі 24 каналу.
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"Таких планів немає, громадський транспорт працює", – запевнив Криклій.
За його словами, роботу громадського транспорту, міського та міжобласного перевезення захистили, тому наразі все залишається незмінним.
Транспорт – це зокрема про те, щоб економіка працювала врешті-решт,
– заявив міністр.
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