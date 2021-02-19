Володимир Путін назвав закриття пропагандистських прокремлівських каналів в Україні – "одним з етапів геополітичного проєкту Заходу проти Росії". Це означає, що на найближчих виборах в Росії людям знову буде потрібно лише схвалити те, що за них вже вирішили.

Путін 3 тижні мовчав щодо закриття проросійських медіа в Україні і тільки зараз в Кремлі придумали як цю ситуацію повернути в свою користь. Про це розповів Єгор Скоріна у своєму блозі "Антифейк" на 24 каналі.

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За його словами, тільки 17 лютого Путін вперше особисто відреагував на заборону роботи в Україні телеканалів з орбіти свого кума Медведчука. Втім, як зауважив журналіст, дуже важливо те, що він сказав між рядків.

Путін мовчав, тому що в Кремлі розраховували як вигідніше подати ситуацію з закриттям каналів в Україні. Зараз кремлівський дід заявив, що це все частина всесвітньої війни проти Росії,

– сказав Скоріна.

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Путін говорив про те, що Захід створює свій "геополітичний проєкт", коли в Україні закривають канали з орбіти його родича. Як наголосив Скоріна, так він придумав виправдання для своїх силовиків, які будуть бити незгодних з фальсифікацією виборів цієї осені.

"А ті, хто буде виступати проти фальсифікації на голосуванні відразу потраплять у немилість царя і будуть записані в списки агентів Заходу, як Навальний. Тобто, в "геополітичний проєкт", – додав Скоріна.

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Для чого це робиться

Блогер вважає, що все для того, аби виправдати агресію силовиків, коли Кремль знову сфальсифікує вибори восени. Мовляв, ми боролися не з своїми людьми, а з геополітичним проєктом.

Це означає, як підсумував ведучий, що виборці на виборах знову не гратимуть жодної ролі. Вибори будуть сфальсифіковані, а той хто сумнівається – той нібито виступає проти російського народу.

"Під виглядом зовнішнього втручання буде ховатися кожен незгідний", – наголосив Скоріна.

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