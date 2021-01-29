В Україні панує негода: як поводитися на дорогах

У містах України вже кілька днів панує негода. Через сильні снігопади на дорогах виникла ожеледиця – рух транспорту значно ускладнився. Українців закликають бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху.

Джерело: ДСНС

На дорогах України 30 – 31 січня буде ожеледиця, через це оголосили І рівень небезпечності.

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Якою буде ситуація на дорогах

►За даними синоптиків, 1 лютого у північних і центральних областях, а також на Одещині, Харківщині та Миколаївщині випаде до 10 сантиметрів снігу.

►У Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг переходитиме у дощ. Буде ожеледь, налипання мокрого снігу, а пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

►На дорогах у північних та центральних регіонах, а також на Харківщині, прогнозують ожеледицю.

Що відомо про негоду в Україні

Сильний сніг почав падати ще 27 січня. Найгірша ситуація на Одещині та Миколаївщині. Так, за добу в Одесі випала місячна норма опадів.

28 січня правоохоронці перекрили трасу Одесу – Київ. У заторі стояли сотні автомобілів. Через це водії залишали свої автівки та йшли в місто пішки.

Літак, який летів з Єгипту не зміг приземлитися в Одесі. Пілоти кружляли над небом аеропорту близько 30 хвилин, а згодом полетів у "Бориспіль".

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Як поводитися водіям під час ожеледиці:

керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом;

враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття;

звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця;

уникайте будь-яких ризикованих маневрів;

за можливості краще перенесіть поїздку на світлу пору доби;

підготуйте свій автомобіль до зими. Обов’язково необхідно змінити літню гуму на зимову ;

; за можливості не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди;

якщо в далеку дорогу таким необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону;

коли під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу Службу порятунку "101 " або поліцію.



Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

Як поводитися пішоходам під час ожеледиці: поради

Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Усе тому, що пориви вітру можуть пошкодити ці конструкції і ви можете зазнати травм.

Обирайте взуття із глибоким протектором на підошві.

Ходіть неквапливо, маленькими кроками, ноги розслабте у колінах.

Не тримайте руки у кишенях, щоб могти балансувати.

Не перебігайте поїжджу частину дороги.

Коли падаєте, притискайте голову до грудей, а руки – до тулуба.

Обходьте будівлі, на яких можуть бути бурульки.

Ходіть тротуарами, посипаними піском.

Людям літнього віку радять мати тростину із гумовим наконечником.

Небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані . У такому стані травми зазвичай важкі, адже п’яні люди не такі чутливі до болю, тож отримавши травму своєчасно не звертаються до лікаря.

. У такому стані травми зазвичай важкі, адже п’яні люди не такі чутливі до болю, тож отримавши травму своєчасно не звертаються до лікаря. Якщо ви впали і через певний час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, утворилися пухлини на м’яких тканинах – терміново зверніться до лікаря в травмпункт. В іншому разі можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.

Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

Кілька лайфхаків для взуття під час ожеледиці

Рятувальники радять змайструвати або ж придбати на підошви та каблуки вашого взуття "льодоступи";

прикріпити на каблук перед виходом шматок поролону (за розмірами каблука) або лейкопластиру;

наклеїти лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху підошву і каблук (хрест-навхрест або східцем) і перед виходом натерти піском (на 1 – 2 дні вистачатиме);

натерти наждаковим папером підошву перед виходом, а краще прикріпити його на підошву (але від води піщинки наждакового паперу обсипаються);

намастити на підошву клей типу "Момент" та поставити взуття на пісок, після цього можна сміливо виходити на вулицю;

рятувальники наголошують, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м’якої основи та без великих підборів.ї

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Лайфхаки для взуття під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу