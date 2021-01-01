Пішоходам та водіям слід бути обачнішими під час ожеледиці і дотримуватися низки нескладних правил. Ожеледиця може вкрити українські дороги вже в перші дні нового 2021 року. Як поводитися під час ожеледиці – читайте в матеріалі 24 каналу.

Синоптики прогнозують, що після дощів в Україні може похолодати, і таким чином на дорогах утвориться ожеледиця. Більше того, у низці регіонів слід очікувати на мокрий сніг і поривчастий вітер. Тож надзвичайники дали кілька порад водіям, як керувати авто в таку негоду, повідомляє 24 канал. Актуально Якою буде погода на Новий рік: що кажуть синоптики Як поводитися водіям під час ожеледиці: поради керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом;

враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття;

звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця;

уникайте будь-яких ризикованих маневрів;

за можливості краще перенесіть поїздку на світлу пору доби;

підготуйте свій автомобіль до зими. Обов’язково необхідно змінити літню гуму на зимову ;

; за можливості не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди;

якщо в далеку дорогу таким необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону;

коли під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу Службу порятунку "101 " або поліцію.

Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу Як поводитися пішоходам під час ожеледиці: поради Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Усе тому, що пориви вітру можуть пошкодити ці конструкції і ви можете зазнати травм.

Обирайте взуття із глибоким протектором на підошві.

Ходіть неквапливо, маленькими кроками, ноги розслабте у колінах.

Не тримайте руки у кишенях, щоб могти балансувати.

Не перебігайте поїжджу частину дороги.

Коли падаєте, притискайте голову до грудей, а руки – до тулуба.

Обходьте будівлі, на яких можуть бути бурульки.

Ходіть тротуарами, посипаними піском.

Людям літнього віку радять мати тростину із гумовим наконечником.

Небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані . У такому стані травми зазвичай важкі, адже п’яні люди не такі чутливі до болю, тож отримавши травму своєчасно не звертаються до лікаря.

. У такому стані травми зазвичай важкі, адже п’яні люди не такі чутливі до болю, тож отримавши травму своєчасно не звертаються до лікаря. Якщо ви впали і через певний час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, утворилися пухлини на м’яких тканинах – терміново зверніться до лікаря в травмпункт. В іншому разі можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками. До теми Чи буде сніг на Різдво: прогноз погоди від синоптиків Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу Кілька лайфхаків для взуття під час ожеледиці Рятувальники радять змайструвати або ж придбати на підошви та каблуки вашого взуття "льодоступи";

прикріпити на каблук перед виходом шматок поролону (за розмірами каблука) або лейкопластиру;

наклеїти лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху підошву і каблук (хрест-навхрест або східцем) і перед виходом натерти піском (на 1 – 2 дні вистачатиме);

натерти наждаковим папером підошву перед виходом, а краще прикріпити його на підошву (але від води піщинки наждакового паперу обсипаються);

намастити на підошву клей типу "Момент" та поставити взуття на пісок, після цього можна сміливо виходити на вулицю;

рятувальники наголошують, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої м’якої основи та без великих підборів.ї Зверніть увагу Частину США охопила сильна хурделиця: що відомо

Лайфхаки для взуття під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу