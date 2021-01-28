Попри численні скандали навколо рішень суддів Окружного адміністративного суду міста Києва та дій його голови, ОАСК залишається нереформованим. Понад 3 місяці тому петиція про його ліквідацію зібрала 25 тисяч голосів

Джерело: "Честь і НЕчесть" на 24 каналі

Але Президент України Володимир Зеленський не поспішає вчиняти реальних дій для його ліквідації. Нібито, потрібно провести "широке обговорення" питання.

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Схеми для контролю

Та що там обговорювати? Записи розмов Павла Вовка з колегами, опубліковані Національним антикорупційним бюро, розкривають численні схеми використані суддями для встановлення контролю над членами:

кваліфікаційної комісії;

Вищої ради правосуддя;

навіть Конституційного Суду.

Після такого скандалу судді мали б "залягти на дно" та з жахом чекати на покарання. Та очевидно, що вони не бояться не те що президента, а навіть кари небесної і продовжують "чудити".

Поки голова суду переховується від детективів НАБУ, викидає підозри на вулиці, його підлеглі намагаються змінити реальність та переписують історію.

Маруліна проти пам'ятних заходів

Наприклад, суддя Любов Маруліна заборонила Київраді проведення пам'ятних заходів в Києві для вшанування низки військових, громадських та політичних діячів:

історика та організатора "Енциклопедії українознавства" Володимира Кубійовича;

письменника Уласа Самчука;

полковників Української повстанської армії Василя Левковича і Василя Сидора тощо.



Андрій Портнов / Фото Liga.net

В Київській міській раді хотіли провести такі заходи для збереження національної пам'яті та консолідації і розвитку історичної свідомості українського народу. Але Андрію Портнову це не сподобалось і він подав позов про скасування рішення Київради.

"Не заслуговують на визнання"

Ексзаступник голови адміністрації Януковича стверджував, що ці історичні постаті не заслуговують на визнання. На думку Портнова, вони начебто причетні до страшних злочинів і їхнє відзначення спотворює сутність національної ідеї та кидає ганебну тінь на Україну в очах міжнародної спільноти.

Він ж як мешканець Києва та громадський діяч не може такого допустити. Суддя Маруліна скасувала рішення, оскільки вказала, що Київрада, коли вирішувала відзначати цих осіб, не провела історичне дослідження щодо критеріїв відбору таких осіб.

Крім того, Київрада не запитувала Український інститут національної пам'яті перевірити ці пам'ятні дати. А те, що список осіб, яких планували вшанувати формувався на основі списку, розміщеного на офіційному вебсайті цього інституту, суддю не переконало.



Український інститут національної пам'яті / Фото UNN

Цікаво! Маруліна отримала цей позов ще у березні 2020, але розглянула його лише у січні 2021 року. А перед тим заборонила Київраді проводити ці заходи.

Таким чином задовго до остаточного рішення суддя фактично задовольнила позов Портнова і повністю заблокувала вшанування пам'яті цих осіб у 2020 році. За це Громадська рада доброчесності визнала Маруліну такою, що не відповідає критеріям доброчесності.

Змінити історію ХХІ століття

Після історії України у ХХ столітті Портнов та судді ОАСКу взялись за ХХI. Портнову не сподобалось як в підручниках з "Історії України" для 5 та 11 класів, рекомендованих МОН, виклали події Революція Гідності. На його думку, інформація щодо подій 2013 – 2014 років подана:

однобічно;

з вигадуванням даних і фактів;

повідомленням завідомо неправдивих відомостей про події і явища того часу;

замовчуванням важливих обставин.

В МОН відмовились переглядати підручники за його зверненням, тож він звернувся за допомогою до ОАСКу. Справа потрапила до Руслана Арсірія, фігуранта плівок Вовка. Він раніше забороняв Київраді перейменовувати проспект Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.



Проспект Романа Шухевича / Фото з Вікіпедії

Схожі уявлення з Портновим

У Арсірія виявились схожі з Портновим уявлення і про протести на Майдані, які його колеги по суду допомагали придушувати. Суддя повністю задовольнив позов Портнова та зобов'язав МОН забезпечити перегляд підручників для 5 та 11 класів.

Зверніть увагу В рішенні суду за позовом Портнова йдеться про додаткову експертизу 7 підручників історії, – МОН

В обґрунтування рішення суддя зазначив, що автори не мали згадувати про розстріл протестувальників снайперами "Беркуту", бо в Україні відсутні вироки суду, які набрали законної сили, що встановлювали б ці факти.

Відзначимо! Саме того дня, коли Арсірій ухвалив рішення на користь Портнова, Європейський суд з прав людини ухвалив 5 рішень у справах Майдану на користь потерпілих від правоохоронців та суддів протестувальник

Що встановили судді ЄСПЛ

Судді ЄСПЛ встановили, що посадові особи часів Януковича:

умисно застосовували жорстоке поводження;

катували учасників Революції;

держава була відповідальна за вбивство одного із протестувальників.

Суд також зауважив, що багато з рішень про тримання під вартою були свавільними. І що національні суди, куди звертались протестувальники за захистом, не змогли провести належного розслідування.

Загалом якби історія писалась на підставі рішень ОАСКу, то у нас би дійсно були зовсім інші національні герої та пам'ятні дати. І їх визначав би не український народ, а вовчий суд, чиї погляди на історію дивним чином співпадають з поглядами наших ворогів.



НЕчесть тижня / Скриншот з відео

Премію "НЕЧЕСТЬ тижня" за свавільне переписування історії отримують судді Окружного адміністративного суду міста Києва Любов Маруліна та Руслан Арсірій.

Бєлова не схильна до політичного тиску

Лауретка премії честь тижня Людмила Бєлова, ймовірно менш схильна до політичного тиску, ніж судді ОАСКу. У січні 2014 року суддя була у складі колегії, яка переглядала рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про заборону встановлювати наметів та інші тимчасові споруди на Мадайні Незалежності та Хрещатику з 22 листопада 2013 по 7 січня 2014 року.

Попри численний тиск на судову владу в той час з боку Адміністрації Януковича, судді скасували незаконне рішення, що обмежувало права активістів Революції Гідності.

Достойне рішення судді

Минулого тижня, суддя головувала в колегії, яка винесла і ще одне достойне уваги рішення. Судді визнали незаконними дії детектива НАБУ щодо встановлення збитків завданих споживачам електроенергії через запровадження формули "Роттердам+".



Людмила Бєлова / Фото "Радіо Свободи"

Розмір таких збитків за перший період дії формули в 2016 та 2017 році було оцінено у 18 мільярдів гривень. Первинно їхній розмір розрахували аналітики бюро, а надалі підтвердили декілька експертиз.

Відзначимо! Розмір збитків за весь період дії "Роттердам+" сьогодні аналітики бюро та експерти оцінюють в 39 мільярдів гривень.

Сторона захисту, своєю чергою, намагалася оскаржити дії детектива-аналітика НАБУ щодо розрахунку негативних наслідків від застосування формули. Раніше суддя ОАСК Нана Вєкуа визнала протиправними дії детектива НАБУ зі встановлення збитків у адміністративному провадженні.

Вийшла за межі компетенції

Фактично суддя ОАСК вийшла за межі своєї компетенції, бо не може надавати оцінку доказам в кримінальному судочинстві. Це має зробити суддя у кримінальній справі.

Апеляційний суд підтвердив, що справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства і закрив провадження.



Честь тижня / Скриншот з відео