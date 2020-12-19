У Польщі кількість тих, хто негативно ставиться до Римо-католицької церкви, несподівано перевищила кількість тих, хто ставиться до неї позитивно. Ще на початку 2020 року ці показники були абсолютно протилежними.

Церква в Польщі втрачає своїх вірних і є інституцією, діяльність якої поляки оцінюють негативно, пише портал O2 з посиланням на опитування CBOS.

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Як поляки ставляться до церкви:

негативно – 47%,

позитивно – 41%.

Аналогічне опитування проводили й у березні 2020 року. Тоді позитивне ставлення до Римо-католицької церкви підтвердили 57% поляків, а про негативне ставлення казали 32% опитаних.

Чому так відбулося

Тут може бути одразу декілька причин, перша з яких може напряму бути пов'язаним з нещодавніми протестами. Вони спалахнули через рішення Конституційного суду про заборону абортів, на яке відчутно вплинула Римо-католицька церква.

Ще однією причиною можуть бути скандали з випадками педофілії серед священників. Ці справи були дуже гучними в Польщі.