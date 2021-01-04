У серпні 2015 року міжнародна волонтерська група InformNapalm виявила фотографії, на яких зафіксована різна російська військова техніка. Вона була на полігоні біля села Карло-Марксове, що між Горлівкою та Єнакієвим.

Зафіксували реактивні системи залпового вогню "Град", танки, а також самохідні артилерійські установки "Гвоздика" з номерами 515 та 514, заховані в нежилому приміщенні. Детальніше – у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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Ще одна база окупаційних військ

Під час чергового OSINT-розслідування журналісти ідентифікували ще одну базу окупаційних військ Росії. Вона розташована в самому Єнакієвому, де, знову ж таки, в нежилих приміщеннях ховають ті ж "Гвоздики".

Місце для цієї бази окупанти вибрали вдало – безпосередньо поблизу навчального полігону російсько-терористичних військ.

Бойові подруги терористів

І допомогли розслідникам виявити ворожу техніку так звані бойові подруги терористів, які у звичному для себе ідіотському стилі "спалили сепарам всю малину".



Фотографії Анни Антип / InformNapalm

Користувачка соцмережі вконтакте під іменем Анна Антип дуже вдало попозувала на фоні російської військової техніки. Її фото датовані 9 квітня 2015 року. 6 серпня 2015 Юрій Касьянов на своїй фейсбук-сторінці опублікував кілька знімків з безпілотника "АРМІЇ SOS", прокоментувавши так:

Полігон рашистів/колабораціоністів під Карло-Марксовим. Тут регулярно тренуються бандформування так званої "ДНР". Сьогодні ми "були присутні" на стрільбах танкової роти. Такий полігон не єдиний.

Провівши OSINT-розвідку, до цих знімків з безпілотника можна додати фотографії російської техніки зі згаданого полігону, зроблені самими російськими бойовиками у різний час.



Анна Антип спалила російську базу / Фото InformNapalm



САУ "Гвоздика" / Фото InformNapalm



Анна Антип на фоні російської техніки / Фото InformNapalm

"Гвоздику" бачили на святкуваннях

Одразу зазначимо, що САУ "Гвоздика" з номером 514 не раз бачили в центрі Горлівки на різних святкуваннях. Тобто, САУ з п'ятисотою нумерацією постійно перебувають в районі Горлівки. Їх фіксували:

2 серпня в центрі міста ;

; на параді 9 травня 2015 року в Єнакієвому.

У червні доказову базу поповнив сепаратист Льоха Лавріненко. Він не втримався і опублікував вконтакте фото, на яких позує на фоні САУ "Гвоздика", РСЗВ "Град" та іншої російської військової техніки, що стоїть на згаданому вище полігоні.

На одній з фотографій вдалині на горизонті видно копер та терикони шахти "Червоний профінтерн". На відміну від квітневих фотографій Анни Антип, на літніх знімках Лавриненка САУ перефарбовані в темно-зелений колір.

Марнославні окупанти

Як і має бути на військовій базі, для прикриття атаки з повітря поряд розмістили зенітно-ракетний комплекс "Стріла". Металевий вагончик на задньому плані стоїть на звалищі поряд з базою.



Металевий вагончик біля бази / Фото InformNapalm



Зенітно-ракетний комплекс "Стріла" біля бази / Фото InformNapalm

На наше щастя, окупанти марнославні: ні рашисти, ні їхні бойові подруги не можуть встояти перед спокусою зробити селфі на фоні військової техніки, надаючи нашій команді реально активну допомогу.

Ми щиро вдячні російським недоумкам, які допустили любительку красивих фоточок до військової техніки. А для Анни Антип у нас важливе повідомлення. За активну громадянську позицію та надання важливої інформації щодо поповнення доказової бази проти держави агресора вас було урочисто внесено до бази миротворця – шукайте та знаходьте себе там.

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У разі чого, ми можемо допомогти вам змінити фото у вашому профілі на те, яке вам якнайбільше подобається.