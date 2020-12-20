Президент України Володимир Зеленський вважає, що олігархів можна перемогти лише в тому разі, якщо вони стануть великим бізнесом, платитимуть податки та забезпечуватимуть робочі місця. Але це не буде означати перемогу над корупцією. Задля останнього необхідною передусім є цифровізація.

Про перемогу над олігархами

Як зауважив Зеленський у коментарі The New York Times, в олігархів у цьому цивілізованому світі є два виходи. Один із них стосується того, що олігархи стають великим бізнесом, і тоді не мають впливу ні на політику, ні на засоби масової інформації.

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"Тоді, якщо вони платять податки й забезпечують робочі місця, у держави – з ними прекрасні робочі взаємини", – підкреслив український президент.

На його думку, якщо фінансові групи мають політичний вплив, постійно займаються лобізмом, мають ЗМІ, у яких вони – не просто міноритарії, а контролюють інформаційну політику, тоді вони з великих підприємців перетворюються на олігархів.

І тоді держава повинна з ними боротися. Що в нас? Я вам сказав, що вони є представленими у Верховній Раді, і, на жаль, мушу констатувати, що власниками всіх телевізійних груп сьогодні є такі великі підприємці, як ми їх з вами називаємо, олігархи. Коли цим речам державі вдасться запобігти, тоді ми переможемо олігархів,

– наголосив Зеленський.

Чи можна у такому разі перемогти корупцію

За словами Зеленського, Україна не зможе повністю перемогти корупцію після перемоги над олігархами. Тому що не тільки такими засобами перемагають корупцію.

"Я вважаю, що передусім потрібною є цифровізація, тому це окремий напрям, яким ми займаємося. Менше контакту людини з чиновником – більше цифрових напрямків. Ми вже зробили багато всього: і водійські посвідчення, і цифровий паспорт. Крім того, зараз усі дотації, які отримуватиме малий бізнес, – вони знову отримуватимуть їх в електронному вигляді", – зазначив очільник України.

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У цьому контексті він прорекламував портал Дія. Сьогодні на цьому ресурсі українці можуть не лише зберігати свої електронні права, внутрішній і закордонні паспорти тощо, а й користуватися ними.

І на ньому буде такий додаток, коли весь наш постраждалий малий бізнес зможе отримати гроші, зареєструвавшись там, якщо ми запровадимо локдаун,

– констатував Зеленський.