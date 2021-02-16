Замінити лампи і вимкнути телевізор з розетки: як платити за електроенергію менше

Щодня люди споживають електроенергію, часто безперервно. Водночас підраховуємо її вартість раз на місяць.

Електричне постачання можна економити і річ не лише у платіжках. Детальніше – у матеріалі журналістів.

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Що таке електроенергія

Електроенергія – це результат спалювання викопних ресурсів землі:

вугілля;

горючих сланців;

нафти;

природного газу.

Не треба пояснювати, що для нашої планети це не на користь. А економія кіловатів допоможе зберегти як природу, так і гроші.

Як економити електроенергію

До економного споживання електроенергії треба підходити комплексно. Перш за все необхідно замінити лампи на енергоощадні.



Як економити електроенергію / Фото Getty Images

Вимкнений телевізор також споживає електричну енергію. Під'єднаний до мережі, навіть якщо ви його не дивитесь, споживає приблизно 25 ватів на добу – це трохи менше, ніж він використовує електроенергії ввімкненим.

Заощадити на холодильнику

Щоб заощадити на постійно ввімкненому холодильнику необхідно:

► розмістити прилад якомога подалі від плити;

► берегти від прямих сонячних променів;

► не ставити до нього гарячі чи навіть теплі страви.

Такі дрібні побутові прилади, як електрочайник, фен, праска, мікрохвильовка чи гриль – прилади, які генерують тепло, використовують найбільше. Рекордсмен серед них – електрочайник. Лише за годину споживає 2,5 кіловат за годину.



Електрочайник найбільше споживає енергії / Фото Getty Images

Раціональне використання посуду

Потрібно замислитись і на раціональному використанні посуду. Тобто каструлі підбирати за розміром конфорки, а духовку вимикати до завершення приготування – це дозволить використовувати накопичене тепло.

Якщо ви п'єте 1 – 2 чашки кави, не потрібно в чайнику гріти літр води,

– зазначив екоактивіст Сергій Шум.

Пральна машина може використовувати менше електроенергії, якщо обирати режими з мінімальною температурою прання. Не треба залишати в розетці і зарядні пристрої, якими ми щодня користуємось.

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Адже залишені в розетці вони також використовують додаткову енергію. Вимкнене світло у порожніх кімнатах також зменшить фінальні цифри на лічильнику.