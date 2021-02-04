Планування відпусток навесні та влітку 2021 року може бути ускладнене через пандемію коронавірусу. Багато країн продовжують вводити або продовжувати локдауни. Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина запропонувала три варіанти розвитку подій.

Джерело: ТСН

Як Стефанішина розповіла в інтерв'ю, вибір країн для подорожей в будь-якому випадку буде обмежений.

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На сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це природні туристичні напрямки, такі як: Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші,

– повідомила Стефанішина.

Частина з запропонованих громадянам країн належать до Євросоюзу. Отож, планувати наперед поїздки в них вже можливо.

Чим нижчим буде рівень захворюваності, тим швидше відкриють кордони

Другий варіант: в Україні суттєво знизиться рівень захворюваності на COVID-19, отож більше країн зможуть відкрити для українців свої кордони.

Згідно з третім варіантом, доступ до інших країн гарантуватиме наявність протикоронавірусної вакцини в Україні.

На той час, як я вже говорила, не буде дефіциту в доступі до вакцини. Це не буде проблемою, так само і в Україні,

– запевнила Стефанішина.

Державіаслужба затвердила перелік доступних країн

Зазначимо, що наприкінці січня Державіаслужба затвердила перелік країн, куди зможуть потрапити громадяни України влітку 2021 року. У списку – 29 держав.

Куди зможуть полетіти влітку українці / Джерело Державіаслужба / Інфографіка 24 каналу