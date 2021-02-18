В Офісі Президента прокоментували вплив питань вакцинації від коронавірусу та тарифів на рейтинг глави держави. Михайло Подоляк заявив, що у рейтингах "багато спекуляцій", а Володимир Зеленський є українським лідером, альтернативи його концепції немає.

Про те, що зумовило падіння рейтингу Володимира Зеленського, в інтерв'ю виданню розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Питання тарифів

Мені здається, що вплив тарифів на суспільне здоров'я – істотно вищий, ніж вплив вакцини. Саме з погляду ментального здоров'я. Тарифи – це вічний процес,

– заявив Подоляк.

За його словами, це оцінка спроможності домогосподарства: ти впевнено себе почуваєш або невпевнено. Подоляк зазначив: якщо тарифи стрибають, то люди розгублені.

Та додав, що тарифи – "довга історія: ти платиш сьогодні, завтра, післязавтра". На їхній базі люди формують свою спроможність – скільки грошей можна витрачати на інші аспекти життя.

Питання вакцинації

Щодо вакцинації, переконаний Подоляк, історія "страшна ситуативно". "Вона показує, що світ змінився і може виникнути така інфекція, яка може шокувати людей, – зазначив він.

На думку радника очільника ОП, люди ще повністю не усвідомили, що це ризик, тому до вакцини вони ставляться набагато простіше. Крім того, майже половина населення взагалі не хоче вакцинуватись.

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Питання рейтингу глави держави

Подоляк наголосив, що у соціологічних вимірах рейтингу президента "є багато спекулятивних елементів".

Мені здається, що питання рейтингів, це питання ситуативного руху, тобто крива, яка насправді не відображає реальні соціальні очікування,

– вважає радник глави ОП.

Він переконаний, що у будь-якому випадку Зеленський є лідером і альтернативи його концепції не існує. Адже "все інше – це ті ж старі альтернативи".

Що відомо про падіння рейтингу Зеленського