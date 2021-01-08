Усі контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі працюють у штатному режимі щоденно від 8 до 16 години. Такий порядок роботи продовжуватиметься і під час посилення карантинних заходів.

Умови перетину лінії розмежування не змінюватимуться. Про це повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил.

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Які правила перебування на КПВВ

Перебувати у КПВВ можна з одягненою захисною маскою (респіратором) та дотримання соціальної дистанції із врахуванням нанесеної розмітки. Під час перевірки громадян, які рухаються з тимчасово окупованої території України, проводиться температурний скринінг.



КПВВ на Донбасі / Фото ООС

Для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації.

Продовження блокування пунктів

В ООС зазначили, що окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду:

"Щастя";

"Золоте";

"Гнутове";

"Майорське";

"Мар'їнка".

Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюють двічі на тиждень: у понеділок та п'ятницю. У ці дні окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.



Як працюватимуть КПВВ / Фото ООС

Як працюють КПВВ: коротко