Робота КПВВ під час локдауну: як здійснюватимуть пропуск
Усі контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі працюють у штатному режимі щоденно від 8 до 16 години. Такий порядок роботи продовжуватиметься і під час посилення карантинних заходів.
Умови перетину лінії розмежування не змінюватимуться. Про це повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил.
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Які правила перебування на КПВВ
Перебувати у КПВВ можна з одягненою захисною маскою (респіратором) та дотримання соціальної дистанції із врахуванням нанесеної розмітки. Під час перевірки громадян, які рухаються з тимчасово окупованої території України, проводиться температурний скринінг.
КПВВ на Донбасі / Фото ООС
Для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації.
Продовження блокування пунктів
В ООС зазначили, що окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду:
- "Щастя";
- "Золоте";
- "Гнутове";
- "Майорське";
- "Мар'їнка".
Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюють двічі на тиждень: у понеділок та п'ятницю. У ці дні окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.
Як працюватимуть КПВВ / Фото ООС
Як працюють КПВВ: коротко
- Упродовж тижня прикордонники оформили в КПВВ "Станиця Луганська" до тимчасово окупованої території України – 3 059 осіб, на контрольовану територію – 2 678 осіб.
- Через КПВВ "Новотроїцьке" – 105 громадян та 19 транспортних засобів проїхали в бік тимчасово окупованого Донецька.
- Водночас 81 особа та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.
- Також 18 людей окупанти не допустили на тимчасово окуповану територію України.
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