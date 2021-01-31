Журналіст розповів, як оточення Зеленського переконує його йти на другий термін

Раніше Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський може балотуватися на другий президентський термін, якщо не встигне зробити заплановане за першої каденції. Журналіст Роман Кравець розповів, що в оточенні українського лідера є люди, які давно переконують його вдруге йти у президенти.

Джерело: телеграм Романа Кравця

За словами журналіста, опозиційні депутати писали у соцмережах, що на своєму дні народженні Зеленський нібито оголосив про намір знову балотуватися у президенти України. Однак розмови про другий термін ширяться вже давно.

Читайте також Хоче виконати всі обіцянки: Єрмак прокоментував другий термін Зеленського

Зеленського переконують знову йти у президенти

Зокрема, він вперше про це почув ще у 2020 році в Давосі від оточення Зеленського у "Слузі народу".

Коли ми зайшли до влади, зрозуміли, що за один президентський термін нічого не встигнемо зробити. Через це в команді є частина людей, які Вову укатують, що йому треба йти на другий термін,

– пояснювало йому джерело.

Журналіст відзначає, що на цьому прикладі цікаво спостерігати, як швидко влада змінює мислення людей. Зокрема, як обіцянки на кшталт "ми тут лише на один термін, щоб зламати систему" змінюються на бажання залишитися надовше.

Що цьому передувало