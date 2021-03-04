Окупанти не втрачають можливості поширювати свою пропаганду серед наймолодших мешканців Криму. Дітей там одягають у форму російської армії, вчать стріляти та змушують проходити спеціальні навчання.

Офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан, який веде телеграм-канал "Анатолий Штирлиц", опублікував чергові фото, які свідчать про прояв зомбування дітей на півострові.

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Він вкотре наголосив, що окупований Росією Крим вже практично перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна.

Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди та мілітаризації українських дітей та підлітків,

– мовиться у дописі.

На фото, опублікованих у телеграм-каналі колаборант Михайло Шеремет, який став депутатом російської Держдуми, перевіряє підготовку таких загонів у місті Саки.

Зауважимо, що Шеремет внесений до бази "Миротворця" як бойовик незаконних збройних формувань, зрадник батьківщини та пособник російських окупантів.

Мілітаризація дітей в окупованому Криму