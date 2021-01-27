Повністю розбита: окупанти знищили одну з вулиць Луганська – відео

У мережі показали, як окупанти знищили одну з вулиць Луганська – Артема. Вона повністю вкрита ямами, транспорту важко їхати нею.
Джерело: Телеграм Дениса Казанського
Коли Луганськ був під контролем України, вулицею Артема курсували трамваї.
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Тепер трамвай знищили, рейки викорчували й порізали на метал. Замість вулиці – говніще,
– написав Казанський.
На відео помітно, що вулиця повністю розбита – її рясно вкривають ями різного розміру. Тому автівкам складно їхати нею.
Окупанти знищили вулицю Артема: дивіться карту