Повністю розбита: окупанти знищили одну з вулиць Луганська – відео

У мережі показали, як окупанти знищили одну з вулиць Луганська – Артема. Вона повністю вкрита ямами, транспорту важко їхати нею.

Джерело: Телеграм Дениса Казанського

Коли Луганськ був під контролем України, вулицею Артема курсували трамваї.

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Тепер трамвай знищили, рейки викорчували й порізали на метал. Замість вулиці – говніще,

– написав Казанський.

На відео помітно, що вулиця повністю розбита – її рясно вкривають ями різного розміру. Тому автівкам складно їхати нею.

Окупанти знищили вулицю Артема: дивіться карту

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