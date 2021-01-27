Повністю розбита: окупанти знищили центральну вулицю Донецька – відео
У мережі показали, як окупанти знищили центральну вулицю Донецька – Артема. Раніше про неї у своєму новорічному привітанні згадував Володимир Зеленський.
Джерело: Телеграм Дениса Казанського
Коли Донецьк був під контролем України, вулицею Артема курсували трамваї.
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Тепер трамвай знищили, рейки викорчували й порізали на метал. Замість вулиці – говніще,
– написав Казанський.
На відео помітно, що вулиця повністю розбита – її рясно вкривають ями різного розміру.
Що відомо про вулицю Артема?Головна вулиця міста Донецька, раніше мала назву Перша лінія. У 1880 роках була єдиною вулицею міста. Пролягає між вулицею Челюскінців та Університетською.
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