У мережі показали, як окупанти знищили центральну вулицю Донецька – Артема. Раніше про неї у своєму новорічному привітанні згадував Володимир Зеленський.

Джерело: Телеграм Дениса Казанського

Коли Донецьк був під контролем України, вулицею Артема курсували трамваї.

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Тепер трамвай знищили, рейки викорчували й порізали на метал. Замість вулиці – говніще,

– написав Казанський.

На відео помітно, що вулиця повністю розбита – її рясно вкривають ями різного розміру.

Цікаво, що про цю вулицю Зеленський згадував у своєму новорічному привітанні 2021 року. Він зазначав, що хоче не на Банковій у Києві казати, що на Донбасі настав мир, а у Донецьку, на вулиці Артема.

Що відомо про вулицю Артема? Головна вулиця міста Донецька, раніше мала назву Перша лінія. У 1880 роках була єдиною вулицею міста. Пролягає між вулицею Челюскінців та Університетською.

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