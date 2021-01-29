Авіасполучення майже відновили: як в Одесі борються з наслідками сильного снігопаду

Через негоду в Україні в Одеському аеропорту не зміг приземлитися літак із Шарм-ель-Шейху. Через це його доправили до Борисполя, а усі нічні та денні рейси відмінили.
Джерело: 24 канал
За ніч в Одесі не впала велика кількість дерев, але ті, які були повалені вчора, ще не зібрали. Про ситуацію в місті розповіла журналістка Ольга Баклажанова.
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За її словами, попри те, що основні дороги вже розчистили, до міжквартальних шляхів ще не дістались.
Нам показали, як працюють колони техніки, але вони чистили основні шляхи. А ось міжквартальні проїзди не прочищали. Міська влада не долучається до цього,
– зазначила Баклажанова.
Вона розповіла, що наразі в Одесі працює більшість транспортних маршрутів, але повністю ситуація досі не налагоджена. "Є проблеми, як дістатись на роботу, зокрема у віддалені частини міста", – сказала журналістка.Зауважимо! На трасі Одеса – Кучурган рятувальники відкопали 2 автобуси з пасажирами, 2 вантажівки та грейдер. Поліція завертає легкові машини, аби не їхали по заметеній дорозі, а дали шанс рятувальникам розчистити її від снігу.
За її словами, наразі авіасполучення у місті відновлюють. Перші літаки починають знову вирушати, але деякі рейси, зокрема від Варшави, який мав приземлитись о 13:10, ще скасований.
Вона додала, що повноцінне відновлення авіасполучення очікують у другій половині дня.