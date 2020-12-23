Для того, щоб обрати якісні солодощі на новорічні свята, потрібно знати, що купувати. Доцентка стандартизації, безпечності харчових продуктів, Національного університету біоресурсів Юлія Слива поділилася секретами, які потрібно знати про цукерки.

Детальніше про те, як обрати якісні цукерки та як навитися правильно зберігати солодощі вона розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

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Який повинен бути склад

Що обов'язково має бути у складі шоколадних цукерок чи карамельках?

Асортимент цукерок дуже великий. Шоколадні цукерки поділяють на власне шоколадні та глазуровані. Перші містять у своєму складі лише шоколадну какаоскладову. Інші мають дещо змінену рецептуру.



Який склад повинні мати шоколадні цукерки / Фото Ukr.Media

Обов'язковою складовою в шоколадних цукерках має бути какаомасло, какаопорошок. Саме вони відрізняють шоколадні цукерки від глазурованих або тих, які виготовили із шоколадної маси. Досить часто виробники замінюють какаомасло, яке є дуже дорогим продуктом, іншими рослинними жирами. Наприклад, кокосовим чи пальмовим масло. Про це, як правило, виробники пишуть (на упакуваннях – 24 канал). І ми маємо це читати.

До кого потрібно звертатися, якщо на солодощах немає упакування?

Якщо продукція не запакована на виробництві та реалізується насипом, то повинна бути тара з маркуванням, яка є у працівників магазину. Коли ви купуєте цукерки не у виробничому пакуванні, а в пакуванні мережі реалізації, то можна звернутися до будь-якого працівника мережі.

Які цукерки можна купувати дітям

Якщо порівняти кілька цукерок: в одній буде штучний барвник, у другій – багато цукру, у третій – штучний підсолоджувач. Яка з цих цукерок найменше зло і нею дійсно можна частувати дітей?

Штучні барвники поділяються за дією. Є певний їхній перелік, які негативно впливають на дітей. Вони їх збуджують і роблять більш подразливими та розсіюють увагу. Щоб це уникнути, не варто обирати цукерки дуже яскравих кольорів, зокрема жовтого і червоного.



Цукерки жовтого та червоного кольорів – найнебезпечніші / Фото Freepik

Якщо давати дитині цукерки у невеликій кількості, то цукор буде меншим злом, ніж штучні барвники та підсолоджувачі.

На скільки цукерки, які потріскують, шкідливіші чи корисніші за звичайні карамельки?

Ми маємо розуміти, що відбувається певний ефект від наявності вологи. Він може продовжуватися у нашому шлунку. Звичайно це негативно впливатиме на наш шлунок, подразнюватиме стінки стравоходу. Такі цукерки я б не рекомендувала вживати дітям і людям, які мають проблеми із кишково-шлунковим трактом.

У цукерках типу "Корівки" всередині начинка повинна тягнутися чи зацукритися?

Це справа смаку. Одні люди полюбляють "Корівку", яка тягнеться, а інші – зацукрену. Але в усіх цукерках типу ірисок повинні мати начинку, яка тягнеться. Якщо ж вона зацукрена, то це означає, що цукерку зберігали досить довго.



Іриски повинні тягнутися всередині / Фото FoodIdeas

Які цукерки зберігаються найдовше

Які цукерки найдовше зберігаються?

Термін зберігання цукерок залежить від їхнього складу. Псування – це вплив мікроорганізмів: чим менше вологи у цукерці, тим довше вона може зберігатися. Якщо говорити про шоколадні солодощі та у глазурі, вони зберігаються приблизно пів року, для них нормальний термін – 4 – 6 місяців. Якщо ж говорити про льодяники та карамельки, вони зберігаються довший період, здебільшого рік. Деякі цукерки можуть зберігатися до 3 років.

Як впливає на цукерки контраст температури?

Знову ж таки, ми маємо розуміти, яки вони мають склад. Для шоколадних або глазурованих цукерок перепад температур створює ефект конденсування. Так виділяється волога і на поверхні цукерки досить часто є білий наліт. Але це абсолютно нормально і цього боятись не потрібно. Це виділяються жири, які містяться всередині цукерки. І це не має ніякого впливу на безпечність самої цукерки або на її споживання.



Білий наліт – це нормальнов / Фото NRM

Українські господині періодично топлять шоколадні медальки, батончики, аби потім додавати їх до своїх кулінарних шедеврів. Чи не наражаються вони таким чином на небезпеку?

Ми не знаємо, що знаходиться у складі (солодощів – 24 канал). Здебільшого склад продукції, яку можна перетопити або використати повторно для глазурі, не містять складових, які під час нагрівання утворюють небезпечні складові або небезпечні речовини. Тому плавити шоколад – це абсолютно нормально і небезпеки в цьому немає.