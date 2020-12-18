Професія адвоката є доволі складною та потребує відповідальності, почуття справедливості й порядності. Адвокатські справи можуть тривати роками. Часом у цій професії не обходиться й без погроз.

Детальніше про те, з чим доводиться зіштовхуватись адвокатам щодня та що їх найбільше дратує – в інтерв'ю з адвокатом Русланом Квітіним для 24 каналу.

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Якими справами ви займаєтеся

Зазвичай, я займаюся справами щодо проблемної нерухомості, коли людина може зареєструвати право власності на майно. Також іноді це можуть бути кримінальні справи, ДТП і сімейні інциденти.



Руслан Квітін / Скриншот з відео

Навіщо потрібен адвокат, якщо людина на 100% не винна

Дотримання правил і законності – це дуже важливо в будь-якій процедурі. Основним є не лише те, що ти правий в певній ситуації, а те, на скільки ти реалізовуєш свої права. Наприклад, якщо не знати черговості подання доказів, то можна просто не досягти бажаного результату.

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Як працювати з людиною, коли розумієш, що вона винна

Це складне питання, але адвокатська етика вчить адвокатів не ототожнювати себе з клієнтом. Кожен має право на захист. Це така сама важка проблема, яка існує в лікарів, коли вони мають лікувати учасників бойових дій ворожої сторони. Адвокат має забезпечити рівний захист для всіх, навіть для винної особи.

Як обрати свого адвоката

Першочергово між клієнтом та адвокатом має бути психологічний зв'язок. Якщо клієнту комфортно з адвокатом, якщо він надає вичерпну інформацію і в людини не виникає відчуття, що щось не так, то цей адвокат їй підходить.

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Чому юристи завжди ходять у ділових костюмах

Це важливо, бо вони презентують клієнта. Від того, який вигляд має адвокат, залежить враження про нього. Судді – люди дуже вибагливі, так само як і державні службовці. В них є своє бачення світу.

Серйозне ділове вбрання дозволяє одразу на підсвідомому рівні зрозуміти, що адвокат буде гідно представляти свого клієнта.

Якості успішного адвоката

Важливими рисами для адвоката є:

відповідальність (людина доручає адвокатові вести її проблему, тому певною мірою він відповідальний за її долю);

(людина доручає адвокатові вести її проблему, тому певною мірою він відповідальний за її долю); пунктуальність (непунктуальна людина не може бути "нормальним" адвокатом, оскільки кожного дня треба добре розраховувати свій час, аби всюди встигнути);

(непунктуальна людина не може бути "нормальним" адвокатом, оскільки кожного дня треба добре розраховувати свій час, аби всюди встигнути); порядність (без цієї якості зачинені двері ніколи не відкриються перед адвокатом);

(без цієї якості зачинені двері ніколи не відкриються перед адвокатом); почуття справедливості (адвокат без цієї риси не здатен боротися до кінця).

Скільки заробляє адвокат

Адвокати середньої ланки заробляють 2 – 3 тисячі доларів. Водночас професіонали своєї справи отримують від 3 до 10 тисяч доларів.

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Чи порушують адвокати та юристи закон

На такі випадки доволі різко реагує адвокатська спільнота. Адвокатів, як перетинають межу, дуже швидко притягують до відповідальності. Для цього є Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.



Молоток судді / Скриншот з відео

Чи повернуть клієнтові гроші, якщо адвокат не виконав роботу

Так, і я вважаю, що адвокат повинен повернути гроші, якщо він не виконав зобов'язання перед клієнтом. Дуже часто практикують помісячну форму оплати.

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Що подобається та дратує в роботі

Найбільше мені подобається вигравати судові справи. Там дуже довга підготовка і коли через 2 – 3 роки ти отримуєш перемогу, то це незрівнянне відчуття.

Водночас дратує пасивність та некомпетентність державної системи. Проблема полягає в тому, що вона не просто працює погано, а не працює взагалі.