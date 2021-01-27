Вночі не телефонуватимуть: як новий закон Ради захистить боржників від колекторів
Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт для захисту боржників від колекторів. Документ забороняє телефонувати вночі людині, а також її роботодавцю, сусідам, родичам і поширювати персональні дані.
Джерело: 24 канал
Наразі в Україні є приблизно 200 колекторських компаній. Це розповів один з авторів законопроєкту та голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Колекторська діяльність не регулюється
За його словами, їхня діяльність майже не регулюється. До боржників застосовують психологічне насилля і вони втрачають бажання жити.
Це абсолютне зло, яке наразі існує у вигляді недобропорядних колекторів,
– зазначив Гетманцев.
Він зауважив, що аби унормувати колекторську діяльність, потрібно було ввести певні правила етикету.
"Ми стоїмо на позиції, що кожен повинен сплачувати свої борги. Але нікого у процесі втягнення боргу не можна принижувати. Людська гідність – абсолютне право кожного", – сказав експерт.
Кого вноситимуть у реєстр
Національний банк, як розповів Гетманцев, отримуватиме повноваження для того, щоб здійснювати регулювання цього виду діяльності. Зокрема щодо частини, яка стосується фінансових боргів компаній. Саме Нацбанк повинен виставляти вимоги:
- щодо добропорядності;
- щодо відповідності їхньої діяльності до законодавства.
Якщо колектор вчиняє правопорушення – Нацбанк отримує право розглядати скарги і проводити розслідування. Тоді колектора позбавляють права надавати відповідні послуги.
Виключення недобросовісних колекторів
Будь-яка особа, яка отримала неправомірний вплив з боку колектора, може звернутися до Нацбанку. Він, провівши розслідування факту і знайшовши докази порушення, застосує до колектора відповідні санкції.
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