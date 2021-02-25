Як не збожеволіти: що треба розуміти про вирок Стерненку

Ми можемо зараз робити реформи, бо такі, як Стерненко у свій час зупинили "Одеську республіку" і подібні штуки у своїх містах. Якби не вони, зараз ми всі може би і на нарах на підвалі сиділи.

Внутрішній діалог з собою про справу Стерненка

– Стерненко викрав людину з метою заволодіти 300 грн, вилучена зброя. Вирок: 7 років тюрми. Ура!

Зверніть увагу! До Молдови ще треба добігти, або Що має пам'ятати суддя, який виніс вирок Стерненку

– Стоп. Все не так просто. Це ж брєд. 7 років тюрми за стартовий, травмат і мотив украсти 300 грн?! Все здається складніше.

– Так! Все складніше. Бо він викрав людину!

– Все складніше, бо його чомусь судять не за викрадення людини! А за 300 грн і зброю.

– Так. Бо все – дуже складно! Стерненко викрав депутата, щоб змусити його відмовитись від депутатської діяльності. Але оскільки по викраденню минули строки давності, то його судять за розбій і зброю.

– Ні! Все ще більш складно! Він викрав не просто депутата. А сєпара з партії Маркова. Нагадувати? 2014 рік, сєпари Маркова блокують ЗСУ, Крим, війна, "ЛНР/ДНР"…

– Почекай. Все набагато складніше! Закон має бути рівний для всіх!

Всі мають право на справедливість. Чи виходить, що ті, хто тобі подобаються – мають таке право, а ті, хто не подобаються – не мають? В цьому і полягає сенс реформ.

– Добре. На тобі ще дещо складніше. Ми можемо зараз робити реформи, бо такі, як Стерненко у свій час зупинили "Одеську республіку" і подібні штуки у своїх містах. Якби не вони, зараз ми всі може би і на нарах на підвалі сиділи.

– Ок. Але з якого тоді моменту нам треба почати бути чесними, справедливими і виконувати закон?

Потім Стерненко дзвонить Зеленському і дякує за строк. І от після цього я взагалі перестаю розуміти, що відбувається.

А тепер првильна версія цього абзацу:

Стерненку передали трубку і сказали, що це Зеленський. Стерненко в трубку подякував.

До теми Чому відповідальність за вирок Стерненку лежить зокрема й на Зеленському

І це я ще не включав у діалог Труханова і три напади на Стерненка у 2018 році.

А також вбивство Гандзюк.

І Шеремета.

Та й Ґонґадзе.

Справедливість, блд. Все дуже складно. Хз, як не збожеволіти.