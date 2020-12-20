Цьогорічний Новий рік – перший в умовах пандемії COVID-19. Святкові локації, ялинки та навіть ярмарки всією країною або скасували, або обмежили для відвідування. Утім лікарі радять, попри обмежувальні заходи – святкувати просто неба.

Адже ризик передачі вірусу на вулиці є значно меншим, ніж у приміщенні. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Головна епідеміологиня Львівської області Наталя Іванченко відзначила, що на новорічні свята потрібно зустрітися з друзями біля ялинки, на вулиці. Водночас бути у масці, дотримуватись гігієни рук і мінімізувати фізичні контакти з людьми.

За правилами COVID-19

Організатори новорічних святкувань цього року грають за правилами коронавірусу. В середмісті Києва створили одразу з десяток різноманітних новорічних локацій. Утім із дотриманням правил безпеки – там стежитимуть за масковим режимом та дотриманням соціальної дистанції.

Було завдання – розпорошити ярмарку різними місцями. Наш новорічний маршрут сягає 4 кілометри всією територією. Ми зменшили кількість будиночків (магазинчиків – 24 канал). Також не буде концертів,

– розповів організатор новорічних святкувань в Києві Ігор Добруцький.

Без традиційних концертів

Крім того, у Києві не буде традиційних святкових концертів. А працівників фуд-кортів забезпечать:

антисептиками;

рукавичками;

масками.

Тому організатори запевнили, що святкувати на вулиці буде безпечно дітям і дорослим.

Новий рік – без масових вечірок

Якщо ж святкувати просто неба не плануєте, необхідно уникати великих вечірок в закритому приміщені. Там, як пояснили інфекціоністи, вірогідність підхопити недугу – найвища.



Новий рік без масових святкувань / Фото Unsplash

Тож краще відсвяткувати Новий рік та Різдво вдома, в обмеженому колі людей. Водночас не забувати провітрювати приміщення кожних пів години. Адже свіже повітря мінімізує розповсюдження коронавірусу.

Утім будь-які карантинні обмеження не зможуть повністю уберегти від можливого інфікування, якщо ви самі не дотримуватиметесь правил. Тож лікарі радять, обов'язково запастися масками на свята і носити їх поза новорічним чи різдвяним столом.