Як не потрапити у пастку кредитних аферистів: експерименти Bihus.Info

Після різдвяних та новорічних свят багато українців починають думають про гроші. Люди починають звертати увагу на рекламу швидких кредитів, яка спокушає і ніби сама каже: "Ось же, візьми їх".

Джерело: Bihus.Info на 24 каналі

Люди беруть 5 тисяч гривень для купівлі, до прикладу, електрочайника, а повертати доводиться вартість кухні, тому що "смішні" відсотки, які показує реклама мікрокредитів – тільки для реклами. Найгірше, якщо не повернете – познайомитесь з колекторами.

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Та у доступності мікрокредитів, усіх цих "грошей в один клац" є ще один побічний ефект. Цей клац можете взагалі зробити не ви. Про те, як аферисти оформлюють кредити на чужі документи – читайте далі.

Люди про "власний" кредит дізнаються випадково

Валерій Яковенко став одним з жертв "кредитних аферистів". Він розповів, що взагалі випадково дізнався про те, що на його документи оформили кредит.

Я переглядав поштову скриньку за адресою, де я прописаний, а буваю я там 1 – 2 рази в рік. Я побачив лист від фінансової компанії, де мовилось про заборгованість,

– розповів співзасновник Drone.UA Яковенко.

Ви можете бути менеджером, топменеджером чи підприємцем з мільйонними оборотами, як і Валерій. Ніхто не застрахований від кредитних аферистів. Боржником можна стати навіть в той момент, коли лежите на пляжі за кордоном.

Жертвою аферистів став також заробітчанин, який попросив не називати його прізвище та ім'я. За його словами, не проживає в Україні вже давно. Відповідно, коли на нього оформляли кредит, він також був закордоном.

І коли вас знайде компанія-кредитор, щоб змусити повертати "ваш" борг – ви, звісно, не повірите. Подумаєте, що такого не може бути. Ми б теж не повірили, але жертви аферистів – реальні.

Хто видає такі кредити

Таких компаній десятки. Вони позичають невеликі суми швидко, без застави, але під великий відсоток.

Кредитні ставки інколи сягають і тисячі відсотків на рік. Уявіть, ви позичаєте тисячу гривень, а за рік маєте повернути вже 11 тисяч.

Найчастіше цей річний відсоток замаскований під щоденний, більш приємний на слух. Наприклад, 3% в день – звучить ніби й привабливо, правда? А тепер помножте 3% на 360 днів – і живіть з цим.

Уважно дивіться реальну ставку дрібним шрифтом на сайтах і в договорах.

Часто власниками таких фірм є політики

Перший кредит часто теж дають на більш лояльних умовах, щоб клієнт "втягнувся". Власники цих фірм – здебільшого невідомі вам бізнесмени, хоча є серед них і відомі. Навіть політики є, до прикладу:

Сергій Тігіпко;

"слуга народу" Тетяна Домбровська.

Раніше діяльність цих компаній регулювала окрема Нацкомісія – і це було дике поле. Зараз Нацбанк – ситуація трохи краща, але все ще не ідеальна.



Сергій Тігіпко і Тетяна Домбровська / Фото Колаж 24 каналу

Перший експеримент

Вадим, працівник Bihus.Info, став учасником експерименту.Ми хочемо перевірити, як різні швидкі "гроші онлайн" перевіряють, що кредит бере саме той, чиї паспортні дані внесені в заявку.

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Вадим розіслав заявки у мікрокредитні фірми у режимі онлайн. Там варто лише заповнити форму на сайті, а тоді легко отримати гроші на картку. Йти та показувати обличчя нікуди не треба.

Мене попросили ввести номер телефону і підтвердити, що я не робот,

– сказав Вадим під час експерименту.

► План експерименту

Журналісти запланували, що Вадим отримає гроші на свою картку, однак оформить кредит на паспорт колеги Юри.

► Результат експерименту

Юра погодився і сам передав Вадиму свої дані. В нас імітація шахрайства, а от брати кредит на когось, хто про це не знає, – це кримінальна стаття, злочин і в'язниця. Так не робіть.

Вадим успішно провалив перший експеримент. До нього подзвонили з компанії і одразу звернулися за його ж ім'ям – Вадим. Хоча він залишав паспортні дані Юри.

Бо Вадим навіть не шахрай-початківець. Він обрав ідентифікацію через BankID, а так система підтягнула його ім'я і прізвище.

Так фірма-кредитор одразу побачила, що гроші буде пересилати Вадиму, а оформлюють позику на Юрія.

Нам відмовили – це добре. Це означає, що взяти на вас кредит без вашого відома – важче, ніж просто відправити заявку. Однак позичальнику обирати ідентифікацію через BankID зовсім не обов'язково.

До того ж раніше українські банки випускали безіменні картки. От кредит Валерія Яковенка взяли саме на таку.

Що відомо про анонімні картки? Найбільше анонімні картки видавали у 2019 році. З 1 січня "діру" офіційно прикрили і використовувати такі картки заборонено.



Однак традиційно все пішло в тінь і гугл підказує, що обійти цю заборону можна. Щоправда, про це ми розповідати не будемо, експериментувати з цим – не будемо теж, адже це вже буде не імітація, а інструкція для шахраїв початківців.

Другий експеримент

Тепер спробуємо просто змінити учасників. Дані ведучої програми – Аліси Юрченко – передамо колезі Маші. Тепер вона розішле заявки від імені Аліси у 5 – 7 компаній.

Ніколи не робіть такого. Наголошуємо, що ми робимо це за згодою людини, яка дала документи.

Компанії приймають заявки на ім'я Аліси із карткою Маші.

► Мета експерименту

Наша мета – з'ясувати, чи виявить система кредитування того, хто насправді бере цей кредит, якщо ми не будемо ідентифікуватись через BankID чи електронний цифровий підпис.

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Альтернативна ідентифікація клієнта – через фото з документами. Машу попросили додати фото ІПН та селфі з актуальною фотокарткою в паспорті.

Маша, якщо і сфоткається з моїм паспортом, різниця буде очевидна. Однак якщо у справжніх шахраїв є копія вашого паспорту або дані з нього – далі справа техніки. Все можна зробити у фоторедакторі.

Ми фотошопити документи зі зрозумілих причин не стали. Констатуємо, що нам обійти перевірки фірм-мікрокредитів не вдалося. Однак для того, хто здатен прифотошопити своє фото до документу без жодного докору совісті – кредит може легко опинитись у руках.

Про те, як не стати жертвою аферистів – дивіться у програмі.