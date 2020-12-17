Фахівці аналітичної системи YouControl підготували низку рекомендацій щодо здійснення безпечних онлайн-покупок напередодні новорічних свят. Вчасна перевірка інтернет-магазинів убереже від шахраїв, зекономить час та врятує нервові клітини.

У випадку, коли часу немає ходити по магазинах, які в нинішніх умовах часто працюють за незрозумілим графіком, зручним способом придбання товарів стають онлайн-покупки. Однак, в такому випадку гарно роздивитися товар на власні очі неможливо. Так само важко переконатися в надійності постачальника. Аби не натрапити на шахраїв під час онлайн-покупок та не зіпсувати передноворічний настрій, фахівці аналітичної системи YouControl радять дотримуватися певних правил. Основні правила перевірки інтернет-магазинів та взагалі онлайн-покупок – в матеріалі 24 каналу.

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Правила перевірки інтернет-магазинів

У контактних даних інтернет-магазину відшукайте код ЄДРПОУ та офіційну юридичну назву (відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців і громадських формувань) і перевірте юридичний статус (чи не перебуває в процесі припинення), адресу, вид діяльності;

Дізнайтесь, як давно працює інтернет-магазин – чи не з'явився він разом з першим снігом, за місяць до новорічних свят?

Проаналізуйте його судову історію та наявність виконавчих проваджень.

До речі, всі ці дані можна безкоштовно знайти в системі YouControl.

Більше порад

Якщо ж продавець – ФОП, потрібно перевірити його і як підприємця за тими ж критеріями. Якщо покупка дорога, не зайвим буде перевірити і фізичну особу – представника, директора або того ж ФОП.

Іноді про людину можна знайти багато цікавого: судові справи, борги і навіть дані, що вона знаходиться в розшуку.

Щоб звести ризики до мінімуму і убезпечити себе від помилки при онлайн-шопінгу, фахівці аналітичної системи рекомендують:

У випадку, коли ціна значно нижча ринкової, іноді навіть нижча за реальну собівартість, з великою ймовірністю перед вами – шахраї;

Не варто перераховувати завдаток на банківську карту. Якщо магазин працює офіційно, у нього має бути банківський рахунок ФОП або юрособи;

Надійніше здійснювати замовлення із післяплатою, навіть якщо за це буде додаткова комісія. Так продавець не отримає привабливої можливості зникнути з вашими грошима, не відправивши товар;

Не проігноруйте можливість пошукати в мережі можливу інформацію щодо продавця, особливо, якщо виникли сумніви щодо його надійності. Адже до вас із цим продавцем, скоріш за все, уже мали справу інші люди і, ймовірно, поділилися своїм досвідом: можливо залишили відгук на самому сайті, на спеціалізованих зовнішніх ресурсах чи у соціальних мережах. Також назва магазину може зустрітися в якихось матеріалах ЗМІ в контексті шахрайства.

Аналогічний підхід має бути не лише при перевірці інтернет-магазинів, а й при замовленні товарів\послуг у приватних осіб на різноманітних онлайн-майданчиках оголошень. Варто попросити у продавця надати інформацію про його повне ім'я, бажано із документальними доказами – посвідченням особи (особливо якщо мова про дорогі покупки). Далі перевірити цю фізичну особу у відкритих джерелах чи за допомогою відомих вам аналітичних систем, не купувати нічого з передплатою.