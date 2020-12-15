У НАЗК заявили, що рішення Ради відновити повноваження відомства дозволить перевірку декларацій. Однак у НАЗК є 3 суттєвих зауваження.

Деякі нюанси можуть суттєво знизити ефективність роботи відомства. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Актуально Рада відновила повноваження НАЗК

Ухвалені законопроєкти справді дозволять НАЗК відновити свою роботу. Чиновники, які вказали неправдиві відомості в деклараціях за попередні роки, через рішення КСУ не зможуть бути піддані кримінальній відповідальності,

– мовиться у повідомленні.

Які у НАЗК є зауваження

Моніторинг життя суддів можна здійснювати лише, попередивши про це Вищу раду правосуддя або Конституційний Суд України. У такому випадку нечесний суддя зможе просто не поширювати або видалити з відкритих джерел інформацію про своє певне майно. Окрім того, суддя отримає шанс узаконити свої статки. Для цього йому достатньо попередити НАЗК про самостійно виявлені помилки у власній декларації.

Таке рішення може стати стартом для виписування окремих процедур щодо певних категорій правопорушників. Тоді депутати та поліцейські фактично отримають право претендувати на окремі процедури щодо себе. У НАЗК наголосили, що "процедура грубо суперечить чинній практиці складання протоколів іншими органами. Адже близько 60 інших органів складають на суддів адміністративні протоколи без будь-яких спеціальних процедур".