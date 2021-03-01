Як можна офіційно заборонити ОПЗЖ і "Партію Шарія": пояснення адвокатки

Щоб офіційно заборонити в Україні "Опозиційну платформу – За життя" і "Партію Шарія", Міністерство юстиції повинно звернутися до суду з відповідним проханням. Адже обмежувати діяльність будь-яких політичних сил може виключно суд.

Про це розповіла адвокатка Анна Калинчук. І підкреслила, у питанні заборони кожної політичної партії слід керуватися чинним законодавством України.

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Вона відзначила, в Україні діє закон про політичні партії, і в ньому чітко вказано – заборонити чи обмежити їхню діяльність може виключно суд. Однак для такого рішення повинні бути законодавчі передумови.

Зокрема, цей закон визначає, яка діяльність може бути забороненою в Україні. Наприклад, якщо у програмах політичних партій мовиться про:

обмеження прав українців;

зміну територіальної цілісності;

посягання на суверенітет і національну безпеку.

Якщо Міністерство юстиції звернеться до суду з проханням заборонити діяльність політичної партії, і доведе, що це не відповідає закону Україну. Лише в тому випадку, ОПЗЖ чи якась інша проросійська політсила буде заборонена,

– пояснила Анна Калинчук.

Калинчук: Заборони проросійських каналів на рівні РНБО – лише точкові дії

Проросійські телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne припинили своє мовлення на початку лютого 2021 року. Після того, як Рада національної безпеки і оборона ввела санкції проти їхнього власника – нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Адвокатка вважає, що влада повинна діяти глобальніше і стратегічніше. Адже такі рішення РНБО – лише точкові дії, які не вирішують проблеми в цілому.

"Потрібно визначати на законному рівні, якою має бути ця інформаційна діяльність. В цьому процесі повинні бути залучені не лише Рада нацбезпеки, а й СБУ, парламент, президент", – відзначила вона.

Анна Калинчук зауважила, необхідні:

законодавче врегулювання;

оцінка з боку правоохоронних органів;

рішення РНБО – як швидкий реакційний захід.

Співробітники заборонених в Україні каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" запустили новий ресурс. Телеканал "Перший незалежний" почав мовити 26 лютого, о 18:00.

Адвокатка Анна Калинчук про заборону проросійських партій і телеканалів: