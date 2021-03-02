Як можна йти з Кадировим разом, – Аваков про скандал з Уруським

Глава МВС Арсен Аваков прокоментував скандал зі своїм колегою по уряду Олегом Уруським. Під час міжнародної виставки у Абу-Дабі віцепрем'єр потрапив на спільні кадри з главою Чечні Рамзаном Кадировим. Аваков наголосив: для того, щоб таке не трапилось, потрібно мати політичне чуття.

Про своє бачення ситуації міністр внутрішніх справ розповів в інтерв'ю. Аваков наголосив, що в Уруського "вистачило розуму стати поруч з Кадировим".

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Кадиров присилав до нас підрозділи

Глава МВС переконаний, що Уруський професіонал, проте йому у цьому випадку забракло політичного чуття.

Як ти можеш разом з Кадировим йти разом, коли ця людина неодноразово присилала підрозділи до нас, на війну проти наших людей, вів відверту антиукраїнську політику,

– сказав Аваков.

Глава МВС погоджується, що, хоча міжнародна політика допускає певні компроміси, у таких випадках – позиція має бути однозначна. На думку Авакова, Уруський мав визнати, що помилився.

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