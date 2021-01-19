Як у містах України купаються на Водохреще: фото, відео
В Україні 19 січня відзначають свято Водохреще. Через пандемію коронавірусу та локдаун влада низки міст відмовилася облаштовувати спеціальні місця для купання. Втім, охочих пірнути у крижану воду виявилося багато.
Більше про те, як українці святкують Водохреще, читайте у матеріалі 24 каналу.
Цікаво Гріхів не змиває: ПЦУ розвінчала міфи про купання в ополонці на Водохреще
Київ
Мер Києва Віталій Кличко вже скупався у холодній воді. Для цього політик обрав затоку біля парку Дружби народів.
Друзі, зі святом Водохреще вас! Традиції дотримався і зранку пірнув у ополонку. Але, пам'ятайте: в сильний мороз, без підготовки організму, краще не занурюватись. Бережіть себе!
– сказав Кличко.
Кличко скупався на Водохреще: ефектне відео
Самі ж кияни купаються на Гідропарку у Дніпрі.
Мешканці столиці пірнають в ополонки на Водохреще / Фото "Українська правда"
Одеса
Одесити купаються в морі при температурі -14 градусів. У ніч на Водохреще люди зібралися на пляжі у Лузанівці, Золотому березі та Ланжероні.
Хрещення води в Одесі: відео
Дніпро
У Дніпрі люди купаються на Сичеславській набережній біля Собору святого Іоана Хрестителя. Як повідомляє "Информатор", нарду зібралося чимало, чергують рятувальники. Вони подають людям, які виходять з води, рушники.
Втім, наметів, де можна зігрітися після купання, немає. Адже спеціальних місць для купання у Дніпрі не облаштовували.
У Дніпрі люди купаються на набережній
Купання людей на Водохреще у Дніпрі: відео
Львів
У Львові на Площі Ринок зранку 19 січня освятили воду. Через локдаун людей у центрі міста було не багато.
Дивіться відео освячення води у Львові:
Харків
У Харкові виникли великі черги з охочих набрати додому свяченої води. Люди стоять з п'ятилітровими пляшками.
Черга за свяченою водою у Харкові: відео
Також є багато людей, які хочуть пірнути в крижану воду.
Як святкують Водохреще у Харкові / Фото з соціальних мереж
У Харкові люди купаються на Водохреще / Фото з соціальних мереж
У Харкові виникли черги за свяченою водою / Фото з соціальних мереж
Правила безпечного святкування Водохреще
- Занурюватися можна лише у спеціально обладнаних місцях біля берега та під наглядом рятувальників і медиків.
- Перед купанням необхідно розігріти тіло.
- До води слід підходити в зручному взутті, щоб запобігти втраті чутливості ніг.
- Краще не мочіть голову, а заходьте у воду по шию.
- Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою – це може призвести до шоку від холоду.
- При вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте.
- Не перебувайте в ополонці понад 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму.
- Якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку.
- При виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;
- Після купання розітріть тіло махровим рушником і одягніть сухий одяг.
- Для зміцнення імунітету й уникнення переохолодження випийте гарячий чай або узвар.
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