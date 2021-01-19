В Україні 19 січня відзначають свято Водохреще. Через пандемію коронавірусу та локдаун влада низки міст відмовилася облаштовувати спеціальні місця для купання. Втім, охочих пірнути у крижану воду виявилося багато.

Більше про те, як українці святкують Водохреще, читайте у матеріалі 24 каналу.

Цікаво Гріхів не змиває: ПЦУ розвінчала міфи про купання в ополонці на Водохреще

Київ

Мер Києва Віталій Кличко вже скупався у холодній воді. Для цього політик обрав затоку біля парку Дружби народів.

Друзі, зі святом Водохреще вас! Традиції дотримався і зранку пірнув у ополонку. Але, пам'ятайте: в сильний мороз, без підготовки організму, краще не занурюватись. Бережіть себе!

– сказав Кличко.

Кличко скупався на Водохреще: ефектне відео

Самі ж кияни купаються на Гідропарку у Дніпрі.

Мешканці столиці пірнають в ополонки на Водохреще / Фото "Українська правда"

Одеса

Одесити купаються в морі при температурі -14 градусів. У ніч на Водохреще люди зібралися на пляжі у Лузанівці, Золотому березі та Ланжероні.

Хрещення води в Одесі: відео

Дніпро

У Дніпрі люди купаються на Сичеславській набережній біля Собору святого Іоана Хрестителя. Як повідомляє "Информатор", нарду зібралося чимало, чергують рятувальники. Вони подають людям, які виходять з води, рушники.

Втім, наметів, де можна зігрітися після купання, немає. Адже спеціальних місць для купання у Дніпрі не облаштовували.

У Дніпрі люди купаються на набережній

Купання людей на Водохреще у Дніпрі: відео

Львів

У Львові на Площі Ринок зранку 19 січня освятили воду. Через локдаун людей у центрі міста було не багато.

Дивіться відео освячення води у Львові:

Харків

У Харкові виникли великі черги з охочих набрати додому свяченої води. Люди стоять з п'ятилітровими пляшками.

Черга за свяченою водою у Харкові: відео

Також є багато людей, які хочуть пірнути в крижану воду.



Як святкують Водохреще у Харкові / Фото з соціальних мереж



У Харкові люди купаються на Водохреще / Фото з соціальних мереж



У Харкові виникли черги за свяченою водою / Фото з соціальних мереж

Зверніть увагу! За даними ДСНС, 19 січня на водних об'єктах України чергують майже 200 тисячі рятувальників та 375 одиниць спецтехніки. Працівники ДСНС проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах.

Правила безпечного святкування Водохреще