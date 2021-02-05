2 дні без пропаганди: що відбувається з медведчуківськими телеканалами

Заблоковані канали ZIK, "112 Україна" і NewsOne не транслюють на телебаченні вже 2 дні. Світ відреагував на такий радикальний крок України по-різному: США, Британія та Канада підтримали, а Росія, звичайно, висловила співчуття "жертвам несвободи слова". Найгірше введення санкцій сприйняли нардепи від ОПЗЖ та сам Вадим Рабінович.

Джерело: 24 Канал

Перші 2 дні після запровадження санкцій щодо проросійських каналів минули насичено. Детальніше про те, що трапилось після блокування телеканалів Медведчука – читайте далі у матеріалі.

Актуально Американські експерти різко відреагували на блокування телеканалів Медведчука – Голос Америки

(Не)Заблоковані канали

Блоковані канали продовжують свою роботу. Вони транслюють свої ефіри в інтернеті. Однак "слуги" сподіваються і там якось їх заборонити.

Як пояснила заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, YouTube не є резидентом, тому немає можливості припинити трансляції там примусово.

Єдина можливість вплинути на медведчуківські канали у мережі – написати офіційного листа офісу YouTube. Необхідно послатись у ньому на РНБО, на рішення президента й сподіватись на розуміння зі сторони сайту,

– зазначила Кравчук.

Реакція Заходу

Велика Британія, Канада та США підтримали зусилля України після введення санкцій проти Тараса Козака та його телеканалів

Найактивніше Україну підтримують країни, які часто стикалися з проявами пропагандистської агресії Росії, а саме:

США;

Велика Британія;

Канада;

країни Балтії.

Офшори Козака

Більше про реакцію світу на українські санкції читайте за посиланням.

Центр протидії корупції знайшов офшори, які можуть притягнути Тараса Козака до кримінальної відповідальності.

Виконавчий директор ЦПК Дар'я Каленюк зазначила, що це доказ, що Козак з 2014 року дотичний до фінансування незаконної діяльності на Донбасі. Цей доказ пояснює, чому санкції проти нього та його компаній є логічними і обґрунтованими.

Що відомо про офшори? У 2016 році "Українська правда" У 2016 році "Українська правда" опублікувала розслідування, в якому детально описала схему нелегального продажу антрациту з окупованих територій під виглядом вугілля з ПАР. Водночас Центр протидії корупції уже звертав увагу на те, що Козак пов'язаний зі структурами окупантів через свій кіпрський офшор від 2014 року.

Рабінович і Росія

Найгірше зміни сприйняли депутати від ОПЗЖ. Не лише в інтернет-ефірах своїх телеканалів, а й словами про "зелений фашизм і геноцид" з трибуни парламенту подивував одіозний соратник Медведчука Вадим Рабінович.

Рабінович з колегами емоційно виступ в Раді: дивіться відео

Емоційний виступ встиг розвеселити мережу. Користувачі навіть наклали музику на його виступ. Відеоролик дивіться за посиланням.

Напередодні він увірвався й до прайм-тайму кремлівських телеканалів і зчинив не менш феєричний виступ. Саме кремлівські медіа приділили неабияку увагу закриттю пропагандистських ресурсів та всіляко підтримують "жертв брутальної несвободи слова".

Введення санкцій: що відомо

Зеленський підписав рішення РНБО щодо санкцій проти Тараса Козака та проросійських медіа 2 лютого 2021 року.

Санкції проти пропагандистських каналів ввели на 5 років.

4 лютого указ Володимира Зеленського щодо санкцій оскаржили у Верховному суді.



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу