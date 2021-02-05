2 дні без пропаганди: що відбувається з медведчуківськими телеканалами
Заблоковані канали ZIK, "112 Україна" і NewsOne не транслюють на телебаченні вже 2 дні. Світ відреагував на такий радикальний крок України по-різному: США, Британія та Канада підтримали, а Росія, звичайно, висловила співчуття "жертвам несвободи слова". Найгірше введення санкцій сприйняли нардепи від ОПЗЖ та сам Вадим Рабінович.
Джерело: 24 Канал
Перші 2 дні після запровадження санкцій щодо проросійських каналів минули насичено. Детальніше про те, що трапилось після блокування телеканалів Медведчука – читайте далі у матеріалі.
Актуально Американські експерти різко відреагували на блокування телеканалів Медведчука – Голос Америки
(Не)Заблоковані канали
Блоковані канали продовжують свою роботу. Вони транслюють свої ефіри в інтернеті. Однак "слуги" сподіваються і там якось їх заборонити.
Як пояснила заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, YouTube не є резидентом, тому немає можливості припинити трансляції там примусово.
Єдина можливість вплинути на медведчуківські канали у мережі – написати офіційного листа офісу YouTube. Необхідно послатись у ньому на РНБО, на рішення президента й сподіватись на розуміння зі сторони сайту,
– зазначила Кравчук.
Реакція Заходу
Велика Британія, Канада та США підтримали зусилля України після введення санкцій проти Тараса Козака та його телеканалів
Найактивніше Україну підтримують країни, які часто стикалися з проявами пропагандистської агресії Росії, а саме:
- США;
- Велика Британія;
- Канада;
- країни Балтії.
Офшори Козака
Центр протидії корупції знайшов офшори, які можуть притягнути Тараса Козака до кримінальної відповідальності.
Виконавчий директор ЦПК Дар'я Каленюк зазначила, що це доказ, що Козак з 2014 року дотичний до фінансування незаконної діяльності на Донбасі. Цей доказ пояснює, чому санкції проти нього та його компаній є логічними і обґрунтованими.
Що відомо про офшори?У 2016 році "Українська правда" опублікувала розслідування, в якому детально описала схему нелегального продажу антрациту з окупованих територій під виглядом вугілля з ПАР. Водночас Центр протидії корупції уже звертав увагу на те, що Козак пов'язаний зі структурами окупантів через свій кіпрський офшор від 2014 року.
Рабінович і Росія
Найгірше зміни сприйняли депутати від ОПЗЖ. Не лише в інтернет-ефірах своїх телеканалів, а й словами про "зелений фашизм і геноцид" з трибуни парламенту подивував одіозний соратник Медведчука Вадим Рабінович.
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