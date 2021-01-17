Протягом 16 січня ворог 4 рази порушив режим припинення вогню. Окупанти традиційно застосовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

На щастя, втрат серед наших захисників немає. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС у фейсбуці.

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Де було неспокійно

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог стріляв:

поруч із населеним пунктом Луганське ;

; неподалік Південного ;

; в районі населеного пункту Зайцеве.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ. Від початку поточної доби, 17 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксували,

– заявили у штабі.

В ООС додали, що обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу