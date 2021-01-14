Бойовики на Донбасі 6 разів порушили тишу: де стріляв ворог
Російські найманці на Донбасі 13 січня вкотре порушили домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню. Окупанти 6 разів відкривали вогонь. Вони гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Усі порушення зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це повідомили у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил.
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Де було гаряче
►Поруч із населеним пунктом Водяне окупанти тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
►У передмісті Авдіївки та неподалік Гнутового російські найманці вели вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів.
►Біля Мар'їнки противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу ООС немає,
– розповіли у штабі Операції.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було тихо.
Що відбувається на Донбасі 14 січня
Від початку доби 14 січня окупанти вже встигли порушити домовленості.
Поблизу Мар'їнки бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав.
Ситуацію в районі проведення ООС повністю контролюють ЗСУ.
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
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