Російські найманці на Донбасі 13 січня вкотре порушили домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню. Окупанти 6 разів відкривали вогонь. Вони гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі порушення зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це повідомили у ранковому зведенні штабу Операції Об'єднаних сил.

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Де було гаряче

►Поруч із населеним пунктом Водяне окупанти тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

►У передмісті Авдіївки та неподалік Гнутового російські найманці вели вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів.

►Біля Мар'їнки противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу ООС немає,

– розповіли у штабі Операції.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було тихо.

Що відбувається на Донбасі 14 січня

Від початку доби 14 січня окупанти вже встигли порушити домовленості.

Поблизу Мар'їнки бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав.

Ситуацію в районі проведення ООС повністю контролюють ЗСУ.

Довідка. З 27 липня на Донбасі триває режим тиші. Однак проросійські бойовики регулярно його порушують. Так, впродовж 2020 року від ворожих дій загинули 75 українських захисників, а з початку 2021 року – один боєць. Ним виявився 38-річний старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу